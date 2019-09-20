Происшествия
Газета.RuМоскалькова назвала справедливым решение суда по делу Устинова
Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала решение Мосгорсуда по делу актера Павла Устинова, который был осужден за нанесение травмы сотруднику ОМОН на несогласованной акции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:46, Вашингтон
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
РИА Новости 11:40
Общество
Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами
Больше всего вакансий с высокими зарплатами отмечено в Красноярском крае, Якутии, Москве, Ханты- Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Санкт-Петербурге, сообщил журналистам замглавы Роструда Денис Васильев со ссылкой на данные портала "Работа в России".
Российская газета 02:21
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru 12:02
Политика
Еврокомиссия требует найти «другое решение» по транзиту через Украину
В ходе трехсторонних консультаций России, Украины и представителей ЕК, последние потребовали от российской стороны найти «другое решение», поскольку продление договора, срок которого истекает в декабре, невозможно.
Expert.ru вчера в 12:41
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Коммерсантъ 13:35
Политика
Кэмерон рассказал в мемуарах о встречах с Путиным
Кэмерон упоминает встречу с Путиным в 2013 году в Сочи, которую он называет столь же значимой, как и переговоры Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева.
ТАСС 10:25
Шоу-бизнес
Дарья Мороз стала неузнаваемой в новом образе
Удивительно, но парик (а, скорее всего, Мороз использовала именно парик) сделал актрису просто неузнаваемой.
Bimru.ru 10:45
Шоу-бизнес
Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Политика
У Зеленского назвали дату встречи с Трампом
Аргументы недели 10:57
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Хоккей
«Витязь» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Газета.Ru 14:38
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
Культуромания 01:08
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности
Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости 07:32
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 11:33
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Спорт
Сестры Аверины завоевали золото и серебро ЧМ в многоборье
Российская спортсмена Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, а ее сестра Арина стала второй.
ТК Звезда 13:09
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от атак США
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
РИА Новости 07:31
Футбол
Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
Игры
Многопользовательская игра Stalker Online выйдет до конца года
Mobile Technologies объявила о скором выходе MMO Stalker Online с открытым миром. Игра появится в Steam до конца 2019 года.
Игромания.ру вчера в 03:14
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия вчера в 19:21
Происшествия
Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
Известия 10:27