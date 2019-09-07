Политика

РБКРБКМоскалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
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