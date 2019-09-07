Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты.

Историческая акция по обмену россиян и граждан Украины состоялась сегодня утром. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В Москве и Киеве уже сели самолеты с участниками договоренности об одновременном освобождении осужденных и задержанных.

Россия и Украина обменялись осужденными и задержанными

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