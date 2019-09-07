Политика
ИзвестияВ Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала правовым прецедентом обмен заключенными между Москвой и Киевом. Ранее 7 сентября спецборты с россиянами, находившимися на Украине, и украинскими гражданами, освобожденными в России, приземлились во Внуково и Борисполе соответственно.
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Стали известны подробности происходящего обмена заключенными между Россией и Украиной
Московский Комсомолец04:13
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Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Политика
Зеленский заявил, что провел разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
ФАН 07:32
Игры
Энтузиаст сделал ремейк Sid Meier’s Civilization в Microsoft Excel
В этом году культовой Sid Meier’s Civilization стукнуло 28 лет, и по сегодняшним стандартам игра, определившая развитие пошаговых стратегий на годы вперёд, выглядит безнадёжно устаревшей.
Игромания.ру 08:15
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Футбол
Гол Неймара спас сборную Бразилии от поражения в матче с Колумбией
Vprognoze.ru 02:51
Гаджеты
Qualcomm представит процессоры Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G
Чипы 7 Series обещают представить до конца года, и они будет доступны для всех производителей смартфонов, а в 2020 году с 5G появятся и Snapdragon 6 Series.
Astera 07:52
Происшествия
Саратовца подозревают в убийстве официантки в Ленинградской области
Жителя Саратовской области подозревают в убийстве, совершенном в Ленинградской области.
КП - Саратов 04:13
Политика
Освобожденный на Украине Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный ранее из-под ареста по решению суда, вылетел из Киева в Москву.
ТК Звезда 05:11
Шоу-бизнес
Ирина Шейк, сестры Хилтон, Эшли Грэм и другие знаменитости на вечеринке Harper’s Bazaar Icons
Повеселиться пришли беременная Эшли Грэм, Хйди Клум и Том Каулитц, Никки и Пэрис Хилтон, Ирина Шейк, Адриана Лима, Алессандра Амбросио и многие другие знаменитости.
Woman.ru 07:05
Здоровье
Названы основные особенности средневековой европейской диеты
Специалист назвал основные особенности средневековой европейской диеты, которой придерживались аристократические слои населения.
Дни24 07:47
Политика
В списках Киева на освобождение более 110 украинцев, заявила Денисова
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в списках Киева на освобождение более 110 украинцев, которые находятся в РФ и Крыму.
РИА Новости 08:50
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Наука
Киберспорт и робототехнику предложили включить в школьную программу
Киберспорт и робототехнику предложили включить в школьную программу.
Профиль 05:08
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Авто
Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже
На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
Блокнот Воронеж вчера в 23:06
Общество
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
РИА Новости 08:31
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Космос
В основу Kerbal Space Program 2 лягут реальные космические технологии
Kerbal Space Program 2 анонсировали на gamescom 2019.
Игромания.ру 08:19
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС 05 сентября в 22:07
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Футбол
Сборная России отыгралась в Глазго и вырвала победу у шотландцев
Сборная России обыграла команду Шотландии в матче 5-го тура отборочного цикла Евро-2020 со счетом 2:1. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
Спорт день за днем вчера в 16:40
Футбол
Кокорин и Мамаев будут освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены по УДО, сообщает Интерфакс.
Советский спорт вчера в 03:13
Экономика
Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медицинского персонала с учетом инфляции.
Будущее России. Национальные проекты 02:37
Политика
Украина опубликовала список вернувшихся из России заключенных
Украина опубликовала список из 35 заключенных, вернувшихся в страну в рамках обмена с Россией.
РБК 07:17
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12