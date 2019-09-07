Политика

ИзвестияИзвестияВ Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала правовым прецедентом обмен заключенными между Москвой и Киевом. Ранее 7 сентября спецборты с россиянами, находившимися на Украине, и украинскими гражданами, освобожденными в России, приземлились во Внуково и Борисполе соответственно.
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Россия и Украина обменялись заключенными

Коммерсантъ05:28

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле 35 на 35. Главное

РБК07:43

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершен

Эхо Москвы07:02

Россия и Украина обменялись заключенными

Ведомости06:28

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Snob.ru06:50

Стали известны подробности происходящего обмена заключенными между Россией и Украиной

Московский Комсомолец04:13

Москалькова сообщила о завершении обмена заключенными между РФ и Украиной

Комсомольская правда06:20
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