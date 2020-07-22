Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд.

с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.

Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

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