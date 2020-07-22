Происшествия
РИА НовостиМоскалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
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с чего всё началось
Американские полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты в Портленде, передает корреспондент РИА Новости. Сотрудники СМИ снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд.РИА Новости06:26
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Общество
Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года
Российский лидер Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года».
RT на русском вчера в 04:50
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Единоборства
В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова
Тяжелая обстановка в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса не даст зрителям увидеть в живую схватку, в которой встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
CT news 03:22
Общество
Власти Москвы опровергли сообщения о вспышке COVID в июне
Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске заболеваемости коронавирусом, который якобы произошел в июне.
РБК 07:35
Общество
После жаркого лета россиян ждет аномально теплая осень
Что касается сентября, то он на 1 градус будет теплее стандартных значений.
Evo-rus.com 05:17
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Фильм «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли выйдет на экраны сразу после окончания пандемии коронавируса.
iReactor 07:50
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 83 носителя коронавируса
Краснодар, 22 июля 2020, 11:13 — REGNUM 83 случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 22 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:13
Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:32
Общество
Академик РАН допустил продолжение пандемии коронавируса до Нового года
Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев допустил, что пандемия коронавирусной инфекции не закончится скоро.
RT на русском 04:49
Происшествия
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила у государства 78 млн
В Дагестане преступная группа, в которую входили адвокаты, нотариусы и полицейские, украла из бюджета около 78 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 14:05
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Общество
Площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» возросла до 23 гектаров
На Урале продолжает бушевать природный пожар в заповеднике «Денежкин Камень». Площадь возгорания возросла до 23 гектаров.
Областная газета 06:12
Политика
Жириновский заявил, что Фургал до ареста хотел подать в отставку
RT на русском 06:36
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Общество
Хабаровский школьник получил 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
В Хабаровске одиннадцатиклассник из гимназии № 8 набрал 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и информатике, сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки.
Российская газета 06:37
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
В Калининградском зоопарке погибли медведь и три тюленя
В Калининградском зоопарке погибли пожилой медведь-барибал и три балтийских тюленя.
Клопс 08:37
Политика
Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму
Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36
Футбол
Уткин назвал текущий состав «Зенита» слабейшим в истории
Худшего и слабейшего «Зенита» просто не бывало.
Metaratings 08:07
Наука
Ученые заявили о существовании мужской бисексуальности
Ученые в рамках проведенного исследования заключили, что мужская бисексуальность существует.
Актуальные Новости 08:20
Культура
Отец Децла назвал виновного в смерти Игоря Талькова
Отец покойного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл, музыкальный продюсер Александр Толмацкий назвал виновного в смерти Игоря Талькова.
Территория новостей 07:21
Здоровье
Диетолог назвала снижающий холестерин алкоголь
Врач отмечает, что розовые и красные шампанские вина способствуют замедлению процесса старения организма, поскольку в них содержатся «обновляющие» антиоксиданты.
Evo-rus.com вчера в 04:11
Армия и оружие
Черноморский флот отслеживает корабли НАТО, участвующие в Sea Breeze
Черноморский флот РФ отслеживает корабли и авиацию НАТО, участвующие в учениях Sea Breeze на северо-западе Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
РИА Новости 08:28
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27