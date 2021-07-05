Москалькова попала в больницу с COVID-19 через два месяца после прививки
Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, уточняет ТАСС. В конце апреля она сообщила, что привилась от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Москалькову госпитализировали с коронавирусом
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в окружении омбудсмена.
ТАССвчера в 13:18
Источник в аппарате омбудсмена сообщил, что Москалькову госпитализировали с COVID-19
РИА Новостивчера в 13:37