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Москалькова попала в больницу с COVID-19 через два месяца после прививки

Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, уточняет ТАСС. В конце апреля она сообщила, что привилась от коронавируса.В источнике

С чего всё началось

Москалькову госпитализировали с коронавирусом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в окружении омбудсмена.
ТАССвчера в 13:18

Подробнее о событии

Омбудсмен Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом несмотря на прививку

Эхо Москвы22:03

Москалькова попала в больницу с COVID-19 через два месяца после прививки

РБКвчера в 14:27

Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом

НТВвчера в 13:24

Москалькова госпитализирована с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 13:31

Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19

Lenta.ruвчера в 13:25

Источник в аппарате омбудсмена сообщил, что Москалькову госпитализировали с COVID-19

РИА Новостивчера в 13:37

Москалькову госпитализировали с коронавирусом

ТАССвчера в 13:18
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