Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, уточняет ТАСС. В конце апреля она сообщила, что привилась от коронавируса.

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С чего всё началось Москалькову госпитализировали с коронавирусом Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в окружении омбудсмена. ТАСС вчера в 13:18