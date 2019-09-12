Политика
Вести.RuМоскалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели. По ее мнению, такой переход не может состояться без проведения специальных научных исследований, касающихся данной темы.
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с чего всё началось
Сокращение рабочей недели до четырех дней в России вряд ли может быть внедрено без специальных исследований, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.РИА Новостивчера в 22:51
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Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
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Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru 02:59
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Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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Деньги в строительство, которое обойдется примерно в 45-50 миллионов рублей, также вложат ассистенты Слуцкого по тренерскому штабу «Витесса», экс-защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие.
Матч ТВ 04:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
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Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Оказалось короткое видео из аэропорта в Черногории, где хорошо видно, что Леонида Аркадьевича транспортируют в Москву в инвалидном кресле.
Paparazzi.ru 04:12
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РИА Новости вчера в 12:39
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
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В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой
RT на русском 04:03
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
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Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
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Вдова Дадашева похудела на 7 кг после гибели мужа
Нева Спорт вчера в 16:16
Космос
Как будет работать «космический конвейер» Virgin Galactic
Если все пойдет по плану, за четыре года Virgin Galactic покажет Землю из космоса 1565 пассажирам.
Хайтек+ 03:00
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
Грузовой самолет c автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG.
РИА Новости вчера в 07:13
Политика
Лукашенко предсказал выбор белорусского народа
«Какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение достижений», — заявил он.
Lenta.ru 04:24
Гаджеты
Google Play предстал в темном цвете
Один из пользователей смартфона Google Pixel 2 XL на Android 10 указал на появление Google Play в темном цвете.
The GEEK 04:34
Экономика
Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок
В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствуют отчетность Nike.
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Армия и оружие
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Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины вызвал посла Чехии, чтобы тот объяснился по поводу встречи чешского президента Милоша Земана с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов".
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Общество
В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2
Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
Происшествия
После взрывов боеприпасов в Северном Кипре локализован пожар
Пресс-служба Минобороны Турции публиковала сообщение о локализации пожара на складе боеприпасов, который образовался в Северном Кипре после серии взрывов.
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Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
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Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Авто
Названы сроки появления нового Skoda Rapid в России
О появлении Skoda Rapid нового поколения журналистам рассказал руководитель российского представительства бренда Ян Прохазка -- модель поступит в продажу в 2020 году.
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Месси объяснил, почему не хочет покидать «Барселону»
РИА Новости 00:59
Происшествия
Астраханские полицейские задержали сбежавших из колонии в Калмыкии
Астраханские полицейские задержали трех сбежавших из колонии в Калмыкии. Их осудили за грабеж, кражу и разбой.
ТАСС 03:09