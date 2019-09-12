Сокращение рабочей недели до четырех дней в России вряд ли может быть внедрено без специальных исследований, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели. По ее мнению, такой переход не может состояться без проведения специальных научных исследований, касающихся данной темы.

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