Политика
Вести.RuМоскалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели. По ее мнению, такой переход не может состояться без проведения специальных научных исследований, касающихся данной темы.
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с чего всё началось
Сокращение рабочей недели до четырех дней в России вряд ли может быть внедрено без специальных исследований, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.РИА Новостивчера в 22:51
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