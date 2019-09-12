Политика
ТАССМоскалькова оценила идею о четырехдневной рабочей неделе
Переход на четырехдневную рабочую неделю не может состояться без проведения специальных научных исследований, посвященных этой теме. Об этом сообщила журналистам в четверг во Владивостоке уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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с чего всё началось
Сокращение рабочей недели до четырех дней в России вряд ли может быть внедрено без специальных исследований, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.РИА Новостивчера в 22:51
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РБК 02:20
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