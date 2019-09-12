Политика

ТАССТАССМоскалькова оценила идею о четырехдневной рабочей неделе

Переход на четырехдневную рабочую неделю не может состояться без проведения специальных научных исследований, посвященных этой теме. Об этом сообщила журналистам в четверг во Владивостоке уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
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с чего всё началось

Москалькова прокомментировала возможность сокращения рабочей недели

Сокращение рабочей недели до четырех дней в России вряд ли может быть внедрено без специальных исследований, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РИА Новостивчера в 22:51

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Москалькова прокомментировала возможность сокращения рабочей недели

РИА Новостивчера в 22:51

Москалькова оценила идею о четырехдневной рабочей неделе

ТАСС00:20

Москалькова оценила идею четырёхдневной рабочей недели в России

RT на русском07:22

Москалькова назвала условие перехода на четырехдневную рабочую неделю

РБК00:27

Москалькова оценила возможность перехода на четырехдневку

URA.Ru00:36

Москалькова: четырехдневку не стоит вводить без специальных исследований

Коммерсантъвчера в 23:24

Москалькова прокомментировала возможность сокращения рабочей недели

Газета.Ru02:30
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Происшествия

МВД: слезоточивый газ в Улан-Удэ применили протестующие, а не силовики

BFM.ru 04:48
Армия и оружие

Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2

Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 02:02
Политика

Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке

В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
ТК Звезда 05:04
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Общество

СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

RT на русском 07:09
Происшествия

В Москве ревнивый муж застрелил жену

Вести.Ru 05:43
Общество

Каждый десятый сотрудник врёт, чтобы отпроситься с работы

Каждый десятый сотрудник (10%) российских компаний и предприятий скрывает истинную причину и лжёт начальству, чтобы отпроситься с работы пораньше.
REGNUM 07:11
Политика

Взрыв на железной дороге предотвратили в ДНР

Российская газета 04:06
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу

10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.
Ведомости 10 сентября в 15:19
Происшествия

Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

RT на русском 06:45
Космос

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР

Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Происшествия

Самолет авиакомпании «Якутия» с треснувшим стеклом сел в Хабаровске

Известия 06:46
Шоу-бизнес

Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр вчера в 04:49
Культура

Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей

РИА Новости 01:00
Экономика

Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии

Риекстиньш отметил, что производителям сложно пришлось первое время, пришлось переориентировать на другие рынки.
Интерфакс - Россия 01:22
Политика

В ДНР захотели стать федеративным округом России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
Авто

Экологи составили рейтинг загрязняющих атмосферу автопроизводителей

Volkswagen, Renault и Nissan возглавили список автопроизводителей по объемам выбросов СО2 в атмосферу, приведенный в докладе Greenpeace.
РИА Новости вчера в 07:02
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Хоккей

«Ак Барс» поднимет именной стяг Билялетдинова под своды домашней арены

Вести.Ru 07:15
Футбол

Сборная Англии может уйти с поля, если услышит расистские оскорбления

Во время домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии форвард команды Рахим Стерлинг услышал оскорбительные для себя кричалки, сообщает The Sun.
Pravda.Ru 04:31
Политика

Republic: «московское дело» завели с согласия Собянина, Золотова и Бастрыкина

Уголовное дело о «массовых беспорядках» на акции 27 июля завели с согласия мэра Москвы Сергея Собянина, а также директора Росгвардии Виктора Золотова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Дождь 04:15
Экономика

Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок

В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствует отчетность Nike.
Ведомости 03:47
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Армия и оружие

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Культура

Петру Мамонову делают операцию на сердце

Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.
Neva.Today 06:45
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 04:36
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика

США отложат введение новых пошлин на китайские товары

В США решили отложить введение новых пошлин на товары из Китая до 15 октября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
РЕН ТВ вчера в 19:30
Космос

Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
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Москалькова Татьяна Николаевна
Российский политик
Российский политик, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов.
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