Политика

Вести.RuВести.RuМоскалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. Об этом просили родные россиян, которые содержатся в американских тюрьмах, рассказала Москалькова ТАСС.
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с чего всё началось

Адвокат рассказал о «подвижках» в переговорах об обмене Бута и Ярошенко

Ранее в СМИ появилась информация про возможный обмен осужденного в России за шпионаж американца Дэвида Уилана на россиян Бута и Ярошенко. Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
РИА Новостивчера в 17:58

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Захарова оценила идею обмена американского шпиона на Бута и Ярошенко в «юридической плоскости»

Царьград22 июня в 10:10

Москалькова заявила, что вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается конфиденциально

ТАСС02:25

Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается

RT на русском02:22

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РИА Новости02:43

Москалькова заявила об обсуждении возвращения Ярошенко и Бута в Россию

РБК03:34
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