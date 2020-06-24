Ранее в СМИ появилась информация про возможный обмен осужденного в России за шпионаж американца Дэвида Уилана на россиян Бута и Ярошенко. Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. Об этом просили родные россиян, которые содержатся в американских тюрьмах, рассказала Москалькова ТАСС.

Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается

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