Политика
Вести.RuМоскалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. Об этом просили родные россиян, которые содержатся в американских тюрьмах, рассказала Москалькова ТАСС.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Ранее в СМИ появилась информация про возможный обмен осужденного в России за шпионаж американца Дэвида Уилана на россиян Бута и Ярошенко. Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.РИА Новостивчера в 17:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Общество
Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка
Комсомольская правда 05:04
Политика
Захарова прокомментировала оскорбления Габунии в адрес Путина
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания ведущего из Грузии Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина.
News.ru вчера в 17:01
Армия и оружие
Какая военная техника впервые примет участие в параде Победы
24 июня на параде Победы по Красной площади впервые пройдут несколько абсолютно новых видов отечественной военной техники, сообщают в Минобороны.
RT на русском вчера в 10:31
Общество
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Авто
Компания Lifan останется в России
Автоновости дня 06:47
Шоу-бизнес
44-летний Максим Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца
44-летний Максим Галкин сегодня признался, что забыл про международный День Отца.
Вокруг ТВ 05:34
Общество
На мясокомбинате в Германии выявили очаг заражений коронавирусом
В Германии в нижнесаксонском городе Вильдесхаузен на мясоперерабатывающем заводе концерна PHW выявлен очаг заражений коронавирусом.
Полит.ру вчера в 22:55
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Общество
В Венгрии планируют начать производство самолета Ил-103
В Венгрии может быть налажено производство новых самолетов Ил-103.
МонаВиста 06:39
Общество
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал о своем отношении к параду Победы.
РИА Новости 06:15
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Авто
Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок
Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris.
Автоновости дня 06:09
Политика
В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.
Аргументы и Факты вчера в 18:56
Армия и оружие
На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР
Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ 05:35
Общество
Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»
Российские посольства Финляндии и Швеции поспорили в Твиттере о том, в какой из стран находится больше озер.
Челябинск Сегодня 01:16
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru 22 июня в 13:30
Политика
На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы
На Красной площади проходит парад в честь 75-летия Победы. Он приурочен к дате исторического парада Победы на главной площади нашей страны.
Вместе-РФ 03:01
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
Футбол
Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением, почему бразильский форвард Вагнер Лав не перешёл в ЦСКА.
RT на русском 06:54
Происшествия
Т-34 на параде Победы едва не въехал в зрителей
Во время парада Победы в Севастополе головной танк Т-34 чуть не въехал в толпу зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
Lenta.ru 06:34
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Политика
Болтон: Трамп называл Украину «стеной между США и Россией»
Американский президент Дональд Трамп называл Украину «стеной между нами и Россией», утверждает экс-советник президента США Джон Болтон в своей книге мемуаров «Комната, где все произошло».
ИА Новороссия 05:59
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Разин: семье Захарова заплатили, чтобы не брали денег Ефремова
Российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин выдвинул неожиданную версию причин, по которым простая и небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, наотрез отказывается брать денежную компенсацию от актера.
Московский Комсомолец 05:09
Армия и оружие
В Калининграде маршем прошли женщины-военнослужащие Балтфлота
В параде Победы в Калининграде, чеканя шаг, прошли женщины-военнослужащие частей Балтийского флота.
Российская газета 05:44
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат дополнительные выплаты
Справка Более 270, 2 миллиардов рублей уже получили семьи, где есть дети до 16 лет.
Реквизит 06:48