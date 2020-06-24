Политика

Вести.RuВести.RuМоскалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. Об этом просили родные россиян, которые содержатся в американских тюрьмах, рассказала Москалькова ТАСС.
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с чего всё началось

Адвокат рассказал о «подвижках» в переговорах об обмене Бута и Ярошенко

Ранее в СМИ появилась информация про возможный обмен осужденного в России за шпионаж американца Дэвида Уилана на россиян Бута и Ярошенко. Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.
РИА Новостивчера в 17:58

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Москалькова сообщила о переговорах об обмене Уилана на Бута и Ярошенко

Коммерсантъ04:46

Москалькова заявила об обсуждении возвращения Ярошенко и Бута в Россию

РБК03:34

Москалькова заявила, что вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается конфиденциально

ТАСС02:25

Россия конфиденциально обсуждает вопрос о возвращении Бута и Ярошенко

Газета.Ru02:35

Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается

RT на русском02:22

Москалькова сообщила о ведущихся переговорах по возвращению Бута и Ярошенко

Московский Комсомолец02:22

Москалькова не прокомментировала вопрос обмена Уилана на Бута и Ярошенко

РИА Новости02:43
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Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
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Политика

У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
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