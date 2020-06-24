Политика
Вести.RuМоскалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. Об этом просили родные россиян, которые содержатся в американских тюрьмах, рассказала Москалькова ТАСС.
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с чего всё началось
Ранее в СМИ появилась информация про возможный обмен осужденного в России за шпионаж американца Дэвида Уилана на россиян Бута и Ярошенко. Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.РИА Новостивчера в 17:58
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Москалькова сообщила о ведущихся переговорах по возвращению Бута и Ярошенко
Московский Комсомолец02:22
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