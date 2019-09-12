Сокращение рабочей недели до четырех дней в России вряд ли может быть внедрено без специальных исследований, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

с чего всё началось

Идея сокращения рабочей недели в России до четырех дней вряд ли может быть реализована сегодня без специальных исследований, заявила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос, не приведет ли переход на новый рабочий график к более интенсивному труду.

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