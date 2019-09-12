Сокращение рабочей недели до четырех дней в России вряд ли может быть внедрено без специальных исследований, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований. Об этом сообщает РИА "Новости".

Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ

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