Экономика

News.ruNews.ruМосковская Биржа готовится к волатильности при открытии торгов

При открытии торгов на Московской Бирже 10 марта ожидается повышенная волатильность. Торговая площадка проводит подготовку и внимательно следит за ситуацией на мировых рынках. 10 марта будут повышены ставки обеспечения по некоторым инструментам, говорится на сайте МосБиржи.
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с чего всё началось
Из-за ситуации на мировых фондовых рынках после обвала нефтяных цен Московская биржа расширит границы ценовых коридоров во время торгов 10 марта, говорится
 на сайте биржи.
РБКвчера в 15:35

Подробнее о событии

Московская биржа собирает валюту

Коммерсантъвчера в 18:56

Мосбиржа подготовилась к обвалу на российских торгах

РБКвчера в 15:35

«Мосбиржа» подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта

Интерфаксвчера в 13:32

Московская Биржа готовится к волатильности при открытии торгов

News.ruвчера в 14:02

«Мосбиржа» подготовилась к высокой волатильности на торгах 10 марта

Московский Комсомолецвчера в 13:50

Мосбиржа готовится к повышенной волатильности на открытии торгов 10 марта

ТАССвчера в 13:37

Московская биржа рассказала о принятии мер на фоне ситуации на рынке

Газета.Ruвчера в 14:05
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Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
Lenta.ru вчера в 22:12
Армия и оружие

Опубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб.
Комсомольская правда вчера в 11:50
Общество

В России объяснили развал сделки с ОПЕК

В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
Lenta.ru вчера в 21:12
Энергетика

Рост цен на нефть марки Brent превышал 6%

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла более чем на 6%. Цена достигала $36,78 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru вчера в 07:22
Экономика

Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
ПРАЙМ вчера в 02:22
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости 08 марта в 15:40
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Футбол

Главный тренер «Сельты»: «Смолов отличается от типичного русского»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия поделился мнением о нападающем Федоре Смолове. Россиянин забил один гол в шести матчах.
Спорт-Экспресс 07 марта в 21:00
Общество

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
РБК вчера в 23:09
Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти

Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Pravda.Ru вчера в 03:22
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек

Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
РИА Новости вчера в 03:14
Происшествия

Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске

Полиция Иркутска проводит проверку инцидента в аптеке, в которой посетительница устроила погром.
ИА Альтаир вчера в 23:21
Экономика

Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков

В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
РБК вчера в 23:24
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Энергетика

МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель

Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Красная весна вчера в 08:35
Общество

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Украина.ру вчера в 06:56
Энергетика

Новак прокомментировал ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация на рынке нефти была прогнозируема.
Вести Крым вчера в 21:47
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос вчера в 08:03
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
RT на русском вчера в 08:05
Хоккей

«Магнитке» нужен тренер, который вот-вот выбьет ее из плей-офф. Скабелка созрел для топ-клуба КХЛ

Магнитогорский "Металлург" оказался на краю пропасти. Вот-вот, и двукратных обладателей Кубка Гагарина сбросит в обрыв Андрей Скабелка.
Sport24.ru 08 марта в 08:00
Кино

Актер Макс фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет

Эхо Москвы вчера в 09:06
Футбол

Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.
Красная весна вчера в 17:19
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Будущее России. Национальные проекты 08 марта в 07:44
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном

Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Невские Новости вчера в 20:31
Финансы

На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль

На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубль.
Znak.com вчера в 23:25
Общество

В РФ предложили пересмотреть порядок льготной очереди в детсады

В настоящее время, по закону, право на внеочередное зачисление в детсад имеет целый ряд льготных категорий граждан, включая детей-инвалидов, детей военнослужащих и полицейских, а также детей матерей-одиночек.
РЕН ТВ вчера в 23:51
Общество

Длинные выходные ждут россиян в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Джиган показался в Instagram со сбритыми бровями

Рэпер Джиган неожиданно появился перед поклонниками в Insagram без бровей и бороды и заявил, что находится в психушке.
Известия вчера в 20:31
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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