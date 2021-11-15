Будьте в Плюсе

Московская биржа допустила к торгам акции СПБ Биржи

Акции СПБ Биржи допущены к торгам на Московской бирже.
Finam.Ru
"СПБ Биржа" в настоящее время собирает заявки инвесторов на IPO на собственной площадке, ориентируя на цену размещения в диапазоне 10,5-11,5 доллара за акцию.
ПРАЙМ
Компания намерена разместить новые акции в объеме до 12,5% от текущего акционерного капитала (до 14,3 миллиона акций), чтобы привлечь около 150 миллионов долларов.
ПРАЙМ
Исходя из ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала компании соответствует 1,2-1,3 миллиарда долларов на основе прединвестиционной оценки.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Мосбиржа включила акции СПБ Биржи в список допущенных к торгам бумаг
РБК Инвестициивчера в 11:00
Московская биржа сдвинула ценовой коридор резко подорожавших акций «Сургутнефтегаза»
ПРАЙМвчера в 02:48
Московская биржа допустила к торгам акции СПБ Биржи
ТАССвчера в 10:42
Акции «СПБ Биржи» допущены к торгам на Московской бирже
Finam.Ruвчера в 10:23
«Мосбиржа» допустила акции «СПБ биржи» к торгам на своей площадке
Финмаркетвчера в 10:46

Интересное

Глава «Нафтогаза» Витренко: Украина потеряет 1,5 процента ВВП из-за «Северного потока-2»

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в случае запуска газопровода «Северный поток-2», ежегодные потери Украины составят около двух миллиардов долларов.
Lenta.ru22:56

Гинцбург сообщил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19

В октябре генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский заявил, что фирма подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V».
RT на русском22:50
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

Сбившую троих детей на переходе в Москве девушку приговорили к пяти годам колонии

Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии-поселения Валерию Башкирову по делу о ДТП на переходе в Москве, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли.
ТАССвчера в 12:51

Бессимптомно переболевшие коронавирусом россияне смогут получить QR-коды

Граждане, которые бессимптомно переболели коронавирусом, смогут получить QR-код при условии наличия положительного ПЦР-теста и таким образом не будут ограничены в связи с нормами соответствующих законопроектов.
Газета.Ruвчера в 08:19

Боррель объявил о согласовании пятого пакета санкций ЕС против Белоруссии

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД в Брюсселе.
РИА Новостивчера в 12:01

Ислам Каримов оставил родным огромное состояние

Родные заявляли, что он отличался скромностью и привык отказывать себе практически во всем, но общественность высмеяла подобные слова, указывая на огромную неприкрытую роскошь в распоряжении членов его семьи.
Дни2414 ноября в 11:31