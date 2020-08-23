«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»)», — говорится в сообщении.
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Морщины неизбежно появляются у каждого человека, но есть способы застраховать себя от их раннего появления и сохранить лицо, рассказала радио Sputnik дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.