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Интерфакс
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

"Московская биржа" с понедельника запускает торги акциями иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.В источнике
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ТАСС

Бумаги Intel стали самыми популярными среди акций компаний из США на Мосбирже

ТАССвчера в 14:17
ПРАЙМ

Акции Intel оказались наиболее популярными в первый день торгов акциями США на Мосбирже

ПРАЙМвчера в 15:16
BFM.ru

С 24 августа Московская биржа запустит торги иностранными бумагами за рубли

BFM.ru23 августа в 12:35
Эхо Москвы

На Московской бирже стартуют торги акциями из индекса S&P 500

Эхо Москвывчера в 19:06
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

Интерфаксвчера в 18:54
Ведомости

Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли

Ведомостивчера в 17:08
РБК

«Не нужно ничего обменивать». Инвесторы об акциях США на Мосбирже

РБКвчера в 13:05

Уголовное дело возбудили после нападения на журналиста РЕН ТВ

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»)», — говорится в сообщении.
Известиявчера в 09:03

Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 13:10
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Назван способ застраховаться от морщин

Морщины неизбежно появляются у каждого человека, но есть способы застраховать себя от их раннего появления и сохранить лицо, рассказала радио Sputnik дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.
РИА Новости21:00
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ruвчера в 11:22

В Госдуме предложили перенести на октябрь начало учебного года

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову рассмотреть возможность переноса начала учебного года на октябрь из-за эпидемиологической ситуации.
RT на русском22:16
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