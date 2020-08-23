Удешевленные версии Volkswagen под брендом Jetta ставят рекорды продаж

В 2019 году немецкий автопроизводитель Volkswagen вывел на рынок удешевленные версии своих моделей под брендом Jetta, и с тех пор эти автомобили пользуются ажиотажным спросом.