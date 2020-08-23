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Интерфакс
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

"Московская биржа" с понедельника запускает торги акциями иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.В источнике
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ТАСС

Акции McDonald’s во второй день торгов на Мосбирже растут на 18%

ТАСС04:50
ПРАЙМ

Объем торгов иностранными акциями на Мосбирже в первый день составил 410 млн рублей

ПРАЙМ04:20
Ведомости

Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли

Ведомостивчера в 17:08
Эхо Москвы

На Московской бирже стартуют торги акциями из индекса S&P 500

Эхо Москвывчера в 19:06
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

Интерфаксвчера в 18:54
РБК

«Не нужно ничего обменивать». Инвесторы об акциях США на Мосбирже

РБКвчера в 13:05
BFM.ru

С 24 августа Московская биржа запустит торги иностранными бумагами за рубли

BFM.ru23 августа в 12:35

Под Волгоградом в ДТП разбились двое жителей Самарской области

По предварительным данным, 25 августа в 15:38 на 571 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград Nissan Almera, за рулём которого был 43-летний житель Самарской области, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF.
REGNUM05:21
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
1,1K

Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
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Россия направила в Белоруссию документы по вакцине от коронавируса

Россия направила в Белоруссию документы о российской вакцине от коронавируса, белорусская сторона подтвердила заинтересованность в проведении пострегистрационных испытаний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости06:38
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