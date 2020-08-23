По предварительным данным, 25 августа в 15:38 на 571 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград Nissan Almera, за рулём которого был 43-летний житель Самарской области, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF.
Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
Россия направила в Белоруссию документы о российской вакцине от коронавируса, белорусская сторона подтвердила заинтересованность в проведении пострегистрационных испытаний, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.