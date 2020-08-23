Экономика
Финансовая газетаМосковская биржа начала торги акциями иностранных эмитентов
Московская биржа с 24 августа 2020 года начинает торги акциями иностранных эмитентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте биржи. Сообщается, что на первом этапе к торгам допущены 20 бумаг компаний, которые входят в индекс S&P 500.
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Политика
Американский спикер назвал Трампа «внутренним врагом»
Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп и вся Республиканская партия — враги страны.
Телеканал 360° 05:53
Политика
Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.
РИА Новости 09:57
Экономика
Индия запросила у РФ 40 млн тонн угля в год
Как пишет «Коммерсант», страна запросила 40 миллионов тонн угля, это практически весь объем российского экспорта, который составляет 46 миллионов тонн.
Дума ТВ 04:36
Общество
ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении производителя шоколада Lindt — ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)».
Известия 08:24
Общество
Китайский такси-сервис Didi заработал в Казани
Международная компания из Китая DiDi Chuxing запустила в России сервис по заказу такси, сообщила директор отдела маркетинга Didi в РФ Ольга Калинина 25 августа журналистам.
ИА Красная Весна 07:22
Футбол
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Газета.Ru 11:04
Общество
Члена КС оппозиции Белоруссии Ковалькову арестовали на десять суток
Суд Заводского района Минска назначил десять суток административного ареста члену президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Ольге Ковальковой.
RT на русском 11:00
Экономика
Газпром газифицирует еще более 400 населенных пунктов в Ленобласти
Санкт-Петербург, 25 августа 2020, 15:38 — REGNUM В период до 2025 года в Ленинградской области газифицируют еще 412 населенных пунктов — 54 тыс. квартир и частных домов — доведя газификацию региона почти до 100 процентов.
REGNUM 08:38
Футбол
Глушаков: без команды — не то, скучно
Сезон-2019/2020 33-летний Денис Глушаков провёл в составе грозненского «Ахмата», за который провёл 24 матча и забил четыре мяча.
Чемпионат 09:55
Политика
Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Интерфакс 11:26
Шоу-бизнес
Замужняя Светлана Бондарчук показала фото с медового месяца
Светлана Бондарчук, телеведущая, поделилась своими снимками в Instagram с медового месяца.
CT news 08:28
Наука
Эпидемия коронавируса угрожает обезьянам и китам
Инвест-Форсайт 09:48
Политика
Лавров заявил, что оппозицией в Белоруссии руководят с Запада
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не считает возможным пытаться извне навязывать посредников белорусскому руководству и народу, будь то ОБСЕ, Евросоюз или какая-то соседняя страна.
Комсомольская правда 11:29
Общество
Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального
Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости 05:50
Общество
Часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город
Все сотрудники работают удаленно. В пресс-службе компании сообщили сегодня, что часть сотрудников «Яндекса» в Минске покинула город.
Моя Москва.онлайн 05:58
Политика
В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын находится в коме несколько месяцев
Национальное агенство разведки Южной Кореи 21 августа сделало заявление о том, что во властных структурах КНДР произошло перераспределение полномочий.
Цензуры.Нет 08:47
Общество
В Минпросвещения рассказали об открытии школ в России с 1 сентября
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что все школы в России будут открываться в очном режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:45
Общество
В России несуществующим пенсионерам выплатили более 370 млн рублей
ПФР с начала 2020 года только в двух территориальных отделениях выплатил "мёртвым душам" пенсий на 377 млн рублей.
Клопс 02:12
Происшествия
В Ингушетии в перестрелке двух семей пострадали девять человек
В городе Сунжа в Республике Ингушетия в результате перестрелки пострадали девять человек.
Российская газета 09:28
Космос
Названы сроки создания летного образца ракеты «Союз-5»
Первый летный образец перспективной ракеты-носителя «Союз-5» будет изготовлен в конце 2022 – начале 2023 года, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (предприятие-изготовитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов.
Взгляд.ру 09:09
Происшествия
В Иркутске семерых фигурантов дела о «Боярышнике» отправили в колонию
В Иркутске осудили семерых человек, ранее обвиняемых в смерти 63 человек от контрафактного "Боярышника".
Российская газета 09:09
Общество
В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу
Парламентарий предлагает установить размер субсидии – 10 000 рублей, отмечая, что сумма должна каждый год индексироваться.
Evo-rus.com 10:14
Армия и оружие
Минобороны Великобритании планирует полностью отказаться от танков
Военное дело 02:49
Политика
В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата
«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 09:29
Общество
Скончался солист балета и педагог Большого театра Владимир Никонов
Ушел из жизни солист балета и педагог Большого театра России Владимир Никонов.
Вечерняя Москва 09:42
Общество
Поправки в закон об ОСАГО вступили с сегодняшнего дня в силу
Новый закон позволяет автостраховщикам учитывать степень агрессивности вождения, а также соблюдение водителями правил дорожного движения.
Эхо Москвы вчера в 05:06
Экономика
Компания Джека Ма перед IPO отчиталась о росте прибыли в 10 раз
Подконтрольная одному из богатейших людей Китая Джеку Ма (Forbes в режиме реального времени оценивает его состояние в $50,7 млрд) финансово-технологическая компания Ant Group Co. подала документы для проведения первичного публичного размещения (IPO) акций на биржах в Гонконге и Шанхае, сообщает Wall Street Journal (WSJ).
РБК 07:36