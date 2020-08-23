Московская биржа с 24 августа 2020 года начинает торги акциями иностранных эмитентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте биржи. Сообщается, что на первом этапе к торгам допущены 20 бумаг компаний, которые входят в индекс S&P 500.

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Политика Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний, начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний. 50

Общество ФАС возбудила дело против производителя шоколада Lindt Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении производителя шоколада Lindt — ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)». 76

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Футбол Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.

Экономика Газпром газифицирует еще более 400 населенных пунктов в Ленобласти Санкт-Петербург, 25 августа 2020, 15:38 — REGNUM В период до 2025 года в Ленинградской области газифицируют еще 412 населенных пунктов — 54 тыс. квартир и частных домов — доведя газификацию региона почти до 100 процентов. 2

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Общество В Минпросвещения рассказали об открытии школ в России с 1 сентября Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что все школы в России будут открываться в очном режиме. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Названы сроки создания летного образца ракеты «Союз-5» Первый летный образец перспективной ракеты-носителя «Союз-5» будет изготовлен в конце 2022 – начале 2023 года, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (предприятие-изготовитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов.

Политика В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата «Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter. 17