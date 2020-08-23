Инвестиционная платформа фонда «Сколково» Skolkovo Ventures создала на паритетных началах совместное предприятие Station со структурой японского коммуникационного холдинга Dentsu, следует из совместного сообщения компаний, поступившего в РБК.
Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Банк ВТБ снизил ставки по программе кредитования «АвтоРалли» на 1,5%. Теперь взять кредит на покупку нового автомобиля можно по минимальной ставке 7,5% годовых, а размер первоначального взноса составляет фиксированные 10% от его стоимости.
Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.