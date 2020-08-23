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Интерфакс
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

"Московская биржа" с понедельника запускает торги акциями иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.В источнике
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ТАСС

Бумаги Intel стали самыми популярными среди акций компаний из США на Мосбирже

ТАССвчера в 14:17
Ведомости

Акции из индекса S&P 500 можно теперь купить за рубли

Ведомостивчера в 17:08
РБК

«Не нужно ничего обменивать». Инвесторы об акциях США на Мосбирже

РБКвчера в 13:05
Эхо Москвы

На Московской бирже стартуют торги акциями из индекса S&P 500

Эхо Москвывчера в 19:06
Интерфакс

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

Интерфаксвчера в 18:54
ПРАЙМ

Акции Intel оказались наиболее популярными в первый день торгов акциями США на Мосбирже

ПРАЙМвчера в 15:16
BFM.ru

С 24 августа Московская биржа запустит торги иностранными бумагами за рубли

BFM.ru23 августа в 12:35

Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы

Инвестиционная платформа фонда «Сколково» Skolkovo Ventures создала на паритетных началах совместное предприятие Station со структурой японского коммуникационного холдинга Dentsu, следует из совместного сообщения компаний, поступившего в РБК.
Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы
РБК02:00

Житель Гонконга повторно заразился SARS-CoV-2

В Гонконге зафиксирован первый случай повторного заражения SARS-CoV-2 сообщает South China Morning Post со ссылкой на неопубликованные результаты ученых из Гонконгского университета.
Житель Гонконга повторно заразился SARS-CoV-2
N+121:59
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ruвчера в 12:02
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Банк ВТБ снижает ставки по автокредитам

Банк ВТБ снизил ставки по программе кредитования «АвтоРалли» на 1,5%. Теперь взять кредит на покупку нового автомобиля можно по минимальной ставке 7,5% годовых, а размер первоначального взноса составляет фиксированные 10% от его стоимости.
Автоновости дня01:57
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Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов ("Мостотрест") впервые за шесть лет заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного во вторник на сайте издания.
ТАСС01:08
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