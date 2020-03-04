Финансы
РБКМосковская биржа начала торги в минусе на фоне снижения ставки ФРС
Индекс Московской биржи снизился на старте торгов 4 марта. Снижение составило 1,22% — индекс опустился до 2786,81 пункта (10:02 мск), свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс РТС упал на 1,91%, до 1332,1 пункта.
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