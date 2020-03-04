Индекс Московской биржи снизился на старте торгов 4 марта. Снижение составило 1,22% — индекс опустился до 2786,81 пункта (10:02 мск), свидетельствуют данные торговой площадки. Индекс РТС упал на 1,91%, до 1332,1 пункта.

Московская биржа начала торги в минусе на фоне снижения ставки ФРС

Политика Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ несколько вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

Политика Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

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Футбол Игорь Егоров объяснил, почему он поставил бы пенальти в ворота ЦСКА Иванов показал, что надо продолжать игру, а вскоре дал свисток об окончании основного времени матча (2:2) Арбитр ФИФА Игорь Егоров объяснил корреспонденту «Спорта День за Днем», почему сделал бы иначе, но признал, что сейчас правила определения игры рукой изменились по сравнению с тем временем, когда он сам судил.

Хоккей Нападающий «Авангарда» Пьянов оштрафован На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Валентина Пьянова наказание по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.