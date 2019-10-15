Экономика
Взгляд.руМосковская биржа открылась ростом
Индекс Мосбиржи утром в среду повышался на 0,3% – до 2724 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,2%, составив 1333 пунктов.
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Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Политика
Путин проводит совещание по финансовому оздоровлению предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин проводит в среду совещание, посвящённое программе финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса в России.
РИА Новости 09:48
Игры
Релиз Diablo Immortal может состояться до BlizzCon 2019
Diablo Immortal может выйти 25 октября — за неделю до BlizzCon 2019.
CyberSport.ru вчера в 13:19
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Музыка
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
Отмечается, что принять участие в новом отборе может исполнитель или коллектив, который «не совершал концертной деятельности на территории России с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины».
RT на русском 06:18
Общество
Российских детей защитят от падений из окон
По сведениям уполномоченных по правам ребенка в регионах, за три летних месяца 2019-го при падении из окон погибли 125 несовершеннолетних, из них 80 процентов — дети в возрасте до семи лет.
Lenta.ru 05:14
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве продававшей машину женщины
Следственный комитет Свердловской области опубликовал фотографии трех подозреваемых в убийстве 27-летней девушки на Урале, которая пыталась продать свой автомобиль.
РБК вчера в 12:25
Происшествия
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя.
РИА Новости 08:29
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество
Гибатдинов не видит смысла жаловаться на Седова в комиссию по этике
Как выяснилось, депутат от фракции КПРФ Айрат Гибатдинов не собирается жаловаться на председателя комитета по ЖКХ Андрея Седова.
Ульяновск онлайн 08:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 05:52
Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Политика
Россия и Литва договорились об обмене шпионами
Литва и Россия договорились обменяться осужденными за шпионаж. Об этом сообщает агенство BNS со ссылкой на информированные источники.
Lenta.ru 10:29
Футбол
Девушка Адриану заявила, что футболист сделал ей предложение в туалете
Екатерина Дорожко, российская девушка нападающего «Палмейрас» Луиза Адриану, в своем Instagram заявила, что футболист сделал ей предложение в туалете.
Спорт-Экспресс 10:35
Авто
В гамме Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos
Двигатели новинке Kia, вероятно, достанутся от Venue: в Индии кроссовер Hyundai доступен с бензиновыми атмосферной «четверкой» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), а также с турбодизелем 1.4 CRDI (90 л.с.). Базовый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», остальные – с 6МКП.
Колёса.ru вчера в 09:08
Кино
Нил Патрик Харрис сыграет в новой «Матрице»
Фильм Про 04:19
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы после операции
Состояние Анастасии Заворотнюк после операции заметно улучшилось, рассказали друзья актрисы.
РИА Новости 03:06
Экономика
Военные расходы России пересчитали по-новому
Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Lenta.ru 06:19
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Общество
Гидрометцентр прогнозирует теплый ноябрь
Из северных регионов температура выше нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми, а среди азиатских — на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Коммерсантъ 04:33
Футбол
Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии
Легендарный болгарский футболист, выступавший за "Барселону", Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия.
Soccer.ru 08:07