Финансы

Взгляд.руВзгляд.руМосковская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром в среду повышался на 0,3% – до 2724 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,2%, составив 1333 пунктов.
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