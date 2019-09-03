Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Политика Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег.

Шоу-бизнес Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Гаджеты Новые смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro поступают в продажу Китайский бренд Redmi сообщил о поступлении в продажу флагманских смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которые совсем недавно рассекретили перед публикой.

Армия и оружие Израиль: в Ливане найден цех «Хезболлы» по выпуску высокоточных ракет В ливанской долине Бекаа обнаружен объект, который радикальное движение «Хезболла» использует для производства и сборки высокоточных управляемых ракет, сообщает 3 сентября пресс-служба армии Израиля.

Общество The Economist обновил список самых комфортных городов мира В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность.

Происшествия Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии В Тверском суде Москвы прокурор попросил приговорить Кирилла Жукова, который обвиняется в применении насилия к полицейским, к четырем годам и пяти месяцам исправительной колонии общего режима.

Политика Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.

Энергетика «Газпром нефть» сдала государству цифровой отчёт по изменению запасов углеводородов "Газпром нефть" совместно с ФГБУ "Росгеолфонд" опробовали цифровую схему сдачи государственной статистической отчётности по изменению запасов углеводородного сырья для учёта в Государственном балансе запасов полезных ископаемых РФ.

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Транспорт По седьмому участку платной трассы М-11 открыли движение Открыт новый участок скоростной платной трассы М-11. Он проходит по территориям Новгородской и Ленинградской областей, сообщает ОТР.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Экономика ВТБ станет владельцем около 17% акций «Ростелекома» Банк ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% "Ростелекома".

Общество Самый опасный город России находится в Ростовской области Наименее безопасно чувствуют себя жители города Шахты Ростовской области – средняя оценка по городу составила 4,5 балла, это вдвое ниже среднероссийского уровня.

Авто Toyota выпустила новый компактвэн Toyota Calya Компания Toyota выпустила обновленную версию минивэна Calya. Фотографии новинки накануне появились в Сети.

Происшествия Три человека пострадали в Ангарске при хлопке газа в пятиэтажке Три человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в 5-этажном жилом доме в Ангарске Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Единоборства Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье Чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову предстоит похудеть на 6 кг до официальной церемонии взвешивания перед поединком с американским спортсменом Дастином Порье.

Происшествия СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.

Армия и оружие В ФСВТС назвали новый заказ Индии на российское оружие прорывом Индия заказала у России вооружения и военную технику на $14,5 млрд, это прорыв, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Политика Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.