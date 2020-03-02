Экономика

РБКРБКРоссийский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

Прошлая неделя завершилась для российского рынка обвалом. В пятницу падение РТС превысило 7%, а индекс Мосбиржи падал темпами выше 5%. Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote.
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Российский рынок начал неделю ростом после обвала пятницы

РБК02:10

Московская биржа на открытии показала мощный рост

Фонтанка.Ру02:26

Московская биржа открылась ростом

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Российский рынок акций начал неделю в «зеленой зоне»

Росбалт02:24

Российские индексы уверенно растут в начале торгов

Банки.ру02:06

Рынок акций РФ и рубль повысятся в начале торгов

ПРАЙМ01:55

Российские индексы начали неделю ростом после обвала пятницы

Городовой02:47
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Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости вчера в 10:34
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Путин рассказал об уникальном стратегическом оружии России

Глава государства Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" рассказал об уникальном оружии в России.
Газета.Ru 02:50
Общество

Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
Известия 01:59
Общество

Россиян ожидают длинные выходные в марте

Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС 00:13
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Здоровье

Первые бешеные кошки в 2020 году найдены в Ивановской области

27 февраля 2020 года на территории Ивановской области зарегистрирован первый случай бешенства в 2020 году который был выявлен в Юже.
Частник.Ru 02:17
Происшествия

Стали известны причины драки блогера Андрея Петрова с соседом

Газета.Ru 02:07
Экономика

Совфед предложил ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

В сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть создана единая государственная политика.
РБК 28 февраля в 05:56
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Происшествия

На Филиппинах бывший охранник захватил в заложники около 30 человек

REGNUM 01:56
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Происшествия

К поиску пропавших в Сочи детей привлекут водолазов

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Краснодарского края, с начала поисковых работ было обследовано 611 км береговой линии пешими группами, 845 кв. км — авиацией МЧС России и 272 км. км обследовано плавсредствами.
Вести Сочи 02:10
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
Политика

Ученый сообщил о последствиях ядерного удара для США

Пирс подсчитал, что запуск в одностороннем порядке 1 тыс. ядерных боеголовок с территории США приведет к гибели 140 тыс. американцев.
РБК вчера в 00:11
Политика

На Украине подтвердили задержание в Греции бывшего командира «Айдара»

Задержанному в Греции экс-командиру батальона "Айдар", бывшему депутату Верховной рады Сергею Мельничуку оказывается необходимая помощь, украинский консул в Салониках уже прибыл в полицейский участок, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".
Радио Sputnik 02:49
Происшествия

Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани

"Ребёнок в стабильном состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что накануне, сразу после поступления в больницу мальчик был прооперирован.
РИА Новости 01:58
Политика

Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
РИА Новости 29 февраля в 21:50
Спорт

Брянский лыжник Большунов завоевал серебро на Кубке мира

В индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем принял участие брянский чемпион Александр Большунов.
Городской телеканал (Брянск) 29 февраля в 13:35
Происшествия

В Краснодаре более 20 детей попали в больницу после Масленицы

Более 20 детей из микрорайона "Губернский" города Краснодара, участвовавшие в праздновании Масленицы в воскресенье, оказались в инфекционной больнице, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:31
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»

"Реал" обыграл "Барселону" в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридской команды.
Газета.Ru вчера в 16:54
Экономика

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 02:12
Общество

Aurus получила на автомобили более 700 предзаказов

Российский проект автомобилей класса люкс на единой модульной платформе Aurus получил более 700 предварительных заказов, 65 из них на преддоговорной стадии, сообщил «РИА Новости» гендиректор компании Адиль Ширинов.
РБК 01:58
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс вчера в 18:57
Культура

Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ

Культуромания 00:24
Общество

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
REGNUM 01:07
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 11:26
Здоровье

У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус

Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы.
Телеканал 360° 00:43
Общество

Власти Якутска предложили ввести налог на собак

Депутатский корпус Госсобрания Республики Саха совместно с властями Якутска предложили ввести налог или сбор с владельцев собак.
Газета.Ru 00:47
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