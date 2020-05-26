Финансы

ПРАЙМПРАЙМРынок акций России закрылся разнонаправленно

Рынок акций РФ во вторник повысился по индексу РТС и снизился — по индексу Мосбиржи на фоне роста курса рубля к доллару.
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ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется 27 мая в коридоре 1215-1235 пунктов

SIA.ru03:09

Московская биржа открылась разнонаправленно

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Индексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов

News.ru25 мая в 03:30

Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи

ПРАЙМ03:18

Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

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Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-0,9% во главе с нефтянкой

Интерфаксвчера в 03:25

Российский рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Финмаркет03:04
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Здоровье

О массовом увольнении медиков сообщил главврач больницы в Петербурге

Как рассказал главный врач клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге Яков Накатис, врачи стали массово увольняться из-за страха заразиться коронавирусом.
Live24 вчера в 11:48
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Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск Игнатьева к Путину

Москва, 27 мая 2020, 10:33 — REGNUM Верховный суд РФ вернул иск Михаила Игнатьева к Владимиру Путину в части требования дополнительных социальных и иных гарантий, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.
REGNUM 03:33
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Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»

Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
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Космос

Массу ближайшей к Земле экзопланеты точно измерили

Планетологи подтвердили, что ближайшая к Земле экзопланета – Проксимы b – существует, и точно измерили ее минимальную массу.
ТАСС Наука вчера в 10:17
Общество

ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
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Экономика

Продажи смартфонов в России резко упали

Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37
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Происшествия

В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК вчера в 14:36
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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Авто

Появились фото обновленного Lada Largus FL

В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05
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Политика

Песков ожидает объявления 24 июня выходным днём

Москва, 27 мая 2020, 14:39 — REGNUM День 24 июня в России может быть объявлен выходным в связи с проведением парада Победы.
REGNUM 07:39
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Общество

Владельца виртуального оператора Easy4 арестовали по делу о мошенничестве

По словам Хуруджи, ущерб по делу следствие оценило в размере порядка 200 млн руб. По словам двух собеседников РБК, близких к Easy4, у Малышкина возник конфликт с инвестором проекта Анатолием Яблонским в части погашения долгов по заработной плате и распоряжения выделяемыми средствами.
РБК 08:07
Футбол

В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»

Накануне комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Начучев сообщил в своем Telegram-канале, что в инвестициях в «Уфу» заинтересованы компания Red Bull и холдинг City Football Group.
РБК 07:33
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Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
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Политика

Грузия отказалась отменять запрет на полеты военных РФ у своих границ

Накануне в МИД России заявили, что разрешение на проведение мониторинговых полетов у границ Абхазии и Южной Осетии возможно лишь том случае, если Грузия будет соблюдать условия ДОН.
Известия 05:01
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
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Здоровье

Педиатры предупредили об опасности медицинских масок для малышей

Несмотря на коронавирус, малышам до двух лет носить медицинские маски опасно, утверждают в Ассоциации педиатров Японии, где накануне отменили введенный ранее режим ЧС из-за этого заболевания.
Вести.Ru вчера в 04:56
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Общество

Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер

По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
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Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
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Общество

Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете

В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина.
Интерфакс 06:41
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Экономика

Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

Индикатор экономической активности, который ведомство составляет ежедневно с начала апреля, составил 79% от докризисного уровня, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.
РБК 08:11
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Армия и оружие

Новейшую ракету «Бронебойщик» намерены поставить в войска в 2021 году

Ракеты «Бронебойщик» разрабатывались для установки на самолеты типа Су-25 и вертолеты Ми-8.
Телеканал 360° 05:44
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Армия и оружие

Парад Победы в Ставрополе пройдёт 24 июня

Своё ТВ 06:20
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Политика

Киевский суд признал нацистской символику дивизии СС «Галичина»

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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
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«Девушка с татуировкой дракона» станет телесериалом

Напомним: ранее образ Лисбет Саландер на себя примерили Нуми Рапас - в шведской линейке (три фильма + значительно удлиненная телеверсия), Руни Мара у Финчера в 2011-м и Клэр Фой в картине "Девушка, которая застряла в паутине" 2018-го Альвареса.
Российская газета 07:13
Общество

Москвичам пообещали рекордное количество дождей в конце недели

Мослента вчера в 22:14
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Общество

Депутат КПРФ призвала запретить возобновление чемпионата России

Депутат Государственной думы РФ от партии КПРФ Тамара Плетнева выступила с обращением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отложить возобновление РПЛ.
Metaratings 07:26
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