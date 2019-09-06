Финансы

Взгляд.руВзгляд.руМосковская биржа открылась ростом

Следует из данных Московской биржи.
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Российский рынок акций в пятницу с утра просел

Росбалт03:34

Фондовые торги в РФ открылись снижением индексов

Банки.ру03:02

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%

Интерфакс04 сентября в 03:30

Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,4-0,5%

Финмаркет03:04

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 03:30

Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов

ТАССвчера в 03:18

Рынок акций РФ снижается в начале дня вслед за нефтью

ПРАЙМ03:18
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Единоборства

Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

REGNUM 02:41
Общество

Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика

Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям

По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).
РБК 00:50
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Футбол

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
BFM.ru 02:59
Политика

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

Российская газета 02:47
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.
РИА Новости вчера в 22:17
Происшествия

В липецком небе столкнулись два Су-34

Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 02:49
Политика

Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Вести.Ru 01:51
Происшествия

В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия

В Красноярской тайге ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

Известия 02:10
Происшествия

В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК вчера в 11:28
Экономика

«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Политика

Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17

В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:34
Экономика

«Почта России» откроет на Дальнем Востоке два логистических центра

«Почта России» построит во Владивостоке и Хабаровске два новых логистических центра, сообщил 6 сентября генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
REGNUM 02:45
Политика

Путин обеспокоился маткапиталом

Президент России Владимир Путин предложил подумать о расширении направлений, на которые можно тратить материнский капитал, чтобы «у людей не стырили эти деньги».
Lenta.ru 02:43
Технологии

В Эльдорадо внедрили биометрическую систему учета персонала

Группа «М.Видео – Эльдорадо», внедрила систему учёта рабочего времени персонала, основанную на биометрии, в розничной сети «Эльдорадо».
Retail & Loyalty вчера в 05:40
Политика

Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Как ранее сообщал News Front, допрос Петра Порошенко в ГБР должен был пройти еще во вторник.
Новостной фронт 03:32
Армия и оружие

Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57

Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру вчера в 11:19
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика

Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального

Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

РИА Новости 04 сентября в 12:36
Политика

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Известия 00:17
Футбол

Сборная Дании добыла крупнейшую гостевую победу более чем за 100 лет

В 1913 году датчане разгромили шведов в товарищеском матче со счетом 10:0.
Sport24.ru 01:27
Происшествия

Вылеты рейса из Воронежа в Петербург задерживают третий день подряд

Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», выполнявшие рейс из Воронежа в Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
BFM.ru 02:41
Политика

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Известия вчера в 20:08
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