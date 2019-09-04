Финансы

Взгляд.руВзгляд.руМосковская биржа открылась ростом

Следует из данных Московской биржи.
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Индекс Мосбиржи 5 сентября превысил 2800 пунктов

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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:30

Российский рынок акций открылся уверенным ростом

Росбалтвчера в 03:32

Рынок акций РФ растет в начале дня, индекс Мосбиржи выше 2800 пунктов

ПРАЙМ03:19

Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»

Банки.ру03:02

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ТАСС03:18

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%

Интерфаксвчера в 03:30
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:49, Вашингтон
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

Ведомости 08:22
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Политика

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.
РИА Новости 07:46
Недвижимость

Спрос на загородное жилье в Подмосковье вырос на 9% за год

В настоящее время на подмосковной загородной "вторичке" в продаже находится 38 572 объекта, что на 29% меньше, чем было в начале осени прошлого года.
Интерфакс 05:31
Происшествия

В Донецке снова произошел взрыв

4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Финансы

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5% годовых

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 17% годовых до 16,5%. Об этом объявил в четверг глава НБУ Яков Смолий.
ТАСС 07:24
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

RT на русском 07:39
Происшествия

Прогулочный катер затонул у берегов Крыма

Известия 08:14
Гаджеты

Honor представил новый смартфон Honor 20s

Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Общество

Названы темы итогового сочинения для 11-классников

Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Происшествия

Минобороны России засудили за выстрел из танка по своим

Lenta.ru 07:52
Здоровье

Назван явный признак скорого инфаркта

Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Шоу-бизнес

Родственники Юлии Началовой перевозят вещи из квартиры певицы

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Народные новости 00:18
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Происшествия

Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Известия вчера в 17:59
Политика

Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента

На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Политика

Япония сделает представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Известия 00:58
Политика

В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме

Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском 07:36
Хоккей

«Яндекс» покажет матчи НХЛ бесплатно

Новый сезон НХЛ начнется в начале октября. О том, что «Яндекс» купил права на трансляцию матчей, рассказывали «Ведомостям» источники.
Дождь 02:45
Гаджеты

Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold

Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
ITZine.ru 02:18
Авто

Toyota создала новую платформу для компактных автомобилей

Новая модульная архитектура GA-B позволяет создавать компактные модели в различных кузовах и улучшает ощущения от вождения.
SpeedMe 07:03
Политика

Путин проводит встречу с Медведчуком

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
RT на русском 06:49
Общество

В Госдуме прокомментировали идею Грефа отменить экзамены в школах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с НСН прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.
RT на русском 08:00
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Происшествия

На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Политика

Путин заявил о неизбежной нормализации отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что нормализация отношений с Украиной в исторической перспективе неизбежна.
Rambler News Service 05:45
Политика

Захарова: Россию не позвали на мероприятия в Польшу из-за НАТО

За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО.
РЕН ТВ вчера в 22:39
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:26
Политика

Сердюков заявил о вероятной реформе авиастроения

Госкорпорация «Ростех» намерена внести изменения в ее операционную деятельность, что может в дальнейшем привести к реформе в авиастроении.
Телеканал 360° 02:26
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