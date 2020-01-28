Общество Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.

Политика Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре Глава делегации РФ Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы в первом туре, второй этап голосования пройдет во вторник, итоги были озвучены на пленарном заседании ПАСЕ.

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Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество АПК Владимирской области не хватает страхования Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.

Общество СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Общество «Победа» может закрыть рейсы из Ростова и Самары Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в апреле из-за роста тарифов аэропортов на наземное обслуживание, рассказал «Ведомостям» источник в группе «Аэрофлот».

Политика ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму» Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.

Происшествия Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске Пассажирский самолет Embraer-170 готовится к аварийной посадке в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика В МИД прокомментировали анонсированный США план по Ближнему Востоку Издание уточняет, что при этом палестинская сторона не поддерживает анонсированный план, так как он направлен на «спасение президента США Дональда Трампа от изоляции, а Нетаньяху — от тюрьмы».

Общество В Японии число зараженных новым коронавирусом достигло шести человек Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като объявил об обнаружении в стране еще двух зараженных новым типа коронавируса, сообщает во вторник телеканал NHK.

Политика Главу Чувашии исключили из «Единой России» Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.