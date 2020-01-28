Финансы
Взгляд.руМосковская биржа открылась ростом
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Политика
Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Политика
Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре
Глава делегации РФ Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы в первом туре, второй этап голосования пройдет во вторник, итоги были озвучены на пленарном заседании ПАСЕ.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш была номинирована в шести номинациях. В итоге ей удалось победить в пяти из них.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
АПК Владимирской области не хватает страхования
Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Происшествия
Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова
Происшествия
Отец оставленных в Шереметьеве мальчиков объяснил свой поступок
Отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево мальчиков объяснил свой поступок.
Общество
СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае
Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Общество
«Победа» может закрыть рейсы из Ростова и Самары
Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в апреле из-за роста тарифов аэропортов на наземное обслуживание, рассказал «Ведомостям» источник в группе «Аэрофлот».
Политика
ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
Происшествия
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет Embraer-170 готовится к аварийной посадке в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Кино
Джим Керри назвал условие для съемок в сиквеле «Маски»
Шоу-бизнес
Михаил Боярский назвал желание родить в старости «придурью»
Общество
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал имена разведчиков, биографии которых будут рассекречены.
Политика
В МИД прокомментировали анонсированный США план по Ближнему Востоку
Издание уточняет, что при этом палестинская сторона не поддерживает анонсированный план, так как он направлен на «спасение президента США Дональда Трампа от изоляции, а Нетаньяху — от тюрьмы».
Общество
В Японии число зараженных новым коронавирусом достигло шести человек
Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като объявил об обнаружении в стране еще двух зараженных новым типа коронавируса, сообщает во вторник телеканал NHK.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Футбол
Уткин раскрыл зарплату Кокорина в «Зените» после выхода из тюрьмы
Блогер и ведущий Василий Уткин заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получает зарплату в 20 тысяч рублей.
Авто
Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет
Общество
Роскомнадзор направил запрос в «Красное & Белое» из-за утечки данных
Роскомнадзор направил запрос в сеть алкомаркетов "Красное & Белое" в связи с информацией об утечке данных клиентов, по мере получения сведений от компании ведомство будет принимать меры реагирования, сообщил журналистам начальник управления Роскомнадзора Юрий Контемиров.
Общество
В Северодвинске зафиксировали скачок радиации
В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирован скачок уровня радиации.
Происшествия
Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте
В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Кино
Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»
Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».