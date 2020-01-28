Финансы

Взгляд.руВзгляд.руМосковская биржа открылась ростом

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Следует из данных Московской биржи.
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Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт02:26

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:18

Фондовые торги в России открылись ростом

Банки.ру02:02

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Интерфакс02:44

Рынок акций РФ уверенно растет после значительного снижения днем ранее

ПРАЙМ02:25
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Политика

Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Украина.ру 05:23
Политика

Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре

Глава делегации РФ Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы в первом туре, второй этап голосования пройдет во вторник, итоги были озвучены на пленарном заседании ПАСЕ.
РИА Новости 04:27
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в главных номинациях

Американская певица Билли Айлиш была номинирована в шести номинациях. В итоге ей удалось победить в пяти из них.
Piter.tv вчера в 01:13
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Общество

АПК Владимирской области не хватает страхования

Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
Происшествия

Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru 06:26
Происшествия

Отец оставленных в Шереметьеве мальчиков объяснил свой поступок

Отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево мальчиков объяснил свой поступок.
RT на русском 06:23
Общество

СМИ сообщили об угрозе производству Apple из-за коронавируса в Китае

Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании.
РБК 03:14
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество

Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Lenta.ru 04:17
Общество

«Победа» может закрыть рейсы из Ростова и Самары

Авиакомпания «Победа» может закрыть рейсы из Ростова-на-Дону и Самары в апреле из-за роста тарифов аэропортов на наземное обслуживание, рассказал «Ведомостям» источник в группе «Аэрофлот».
Ведомости 03:44
Политика

ЕС расширил чёрный список «организаторов выборов в Крыму»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 января, послы Евросоюза поддержали решение о введении санкций против семи человек, которые были причастны к организации и проведении выборов в Крыму осенью 2019 года.
REGNUM 06:16
Происшествия

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет Embraer-170 готовится к аварийной посадке в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 05:37
Технологии

Энергоблок Белоярской АЭС впервые заработал на «топливе будущего»

РИА Новости 05:10
Кино

Джим Керри назвал условие для съемок в сиквеле «Маски»

ФАН вчера в 21:54
Шоу-бизнес

Михаил Боярский назвал желание родить в старости «придурью»

Вечерняя Москва вчера в 04:59
Общество

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал имена разведчиков, биографии которых будут рассекречены.
Газета.Ru 05:34
Политика

В МИД прокомментировали анонсированный США план по Ближнему Востоку

Издание уточняет, что при этом палестинская сторона не поддерживает анонсированный план, так как он направлен на «спасение президента США Дональда Трампа от изоляции, а Нетаньяху — от тюрьмы».
RT на русском 04:37
Общество

В Японии число зараженных новым коронавирусом достигло шести человек

Министр здравоохранения Японии Кацунобу Като объявил об обнаружении в стране еще двух зараженных новым типа коронавируса, сообщает во вторник телеканал NHK.
Интерфакс 05:50
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 06:17
Футбол

Уткин раскрыл зарплату Кокорина в «Зените» после выхода из тюрьмы

Блогер и ведущий Василий Уткин заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин получает зарплату в 20 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 04:12
Авто

Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

Коммерсантъ вчера в 21:39
Общество

Роскомнадзор направил запрос в «Красное & Белое» из-за утечки данных

Роскомнадзор направил запрос в сеть алкомаркетов "Красное & Белое" в связи с информацией об утечке данных клиентов, по мере получения сведений от компании ведомство будет принимать меры реагирования, сообщил журналистам начальник управления Роскомнадзора Юрий Контемиров.
РИА Новости 06:28
Общество

В Северодвинске зафиксировали скачок радиации

В Северодвинске (Архангельская область) зафиксирован скачок уровня радиации.
Lenta.ru 05:52
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Кино

Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»

Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Киноафиша России 04:49
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