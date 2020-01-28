Финансы
Взгляд.руМосковская биржа открылась ростом
Индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник утром вырос на 0,58% и составил 3103,17 пункта, индекс РТС поднялся на 0,72% и достиг 1552,99 пункта.
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Финансы
ЦБ РФ существенно повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил с 28 января официальный курс доллара США на 53,5 копейки до 62,3380 рубля.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
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Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор команды он не едет.
Происшествия
В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа
Политика
Украина назвала сроки достижения соответствия критериям Евросоюза
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал сроки соответствия страны критериям членства в Евросоюзе.
Политика
В преамбулу Конституции внесут изменения
Ранее стало известно, что в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию, стали поступать и предложения изменить и ее преамбулу.
Здоровье
Названы симптомы рака груди у мужчин
В числе основных симптомов эксперт назвала следующие: втяжение соска, утолщение кожи, кровянистые выделения, плотное узловое образование.
Политика
На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Политика
Под санкции ЕС попали новые главы Севастополя и правительства Крыма
В увеличенный на семь человек санкционный список Евросоюза попали новые руководители и депутаты Севастополя, а также глава крымского правительства.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Политика
Посол Украины в Италии считает оскорбительным название «Малороссия»
Посольство Украины в Италии направило возмущённое письмо в адрес итальянского телеканала RAI1, в котором заявило о недопустимости употребления слова «Малороссия» в отношении Украины.
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 под Донецком будет участвовать в судебном процессе, сообщила РИА Новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.
Происшествия
Звезду сериала «Интерны» ограбили в Москве
Происшествия
На Урале мать постирала младенца в стиральной машине
Общество
Мэр зараженного коронавирусом Уханя заявил об отставке
Мэр китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии нового коронавируса, заявил о готовности уйти в отставку в знак признания вины перед жителями.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Гаджеты
Раскрыты характеристики процессора дешёвой версии грядущего Xbox
В декабре 2019 года, в рамках церемонии награждения The Game Awards 2019, была анонсирована новая консоль от Microsoft — Xbox Series X. Судя по тому, как называется устройство, вполне вероятно, что компания намерена выпустить не одну, а сразу несколько консолей нового поколения.
Общество
«Красное & белое» подозревает сотрудника в утечке данных клиентов
Сеть «Красное & белое» проводит служебное расследование утечки базы данных клиентов. Основная версия — преступные действия сотрудника.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Происшествия
Умер пилот разбившегося под Алма-Атой самолета авиакомпании Bek Air
Второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего 27 декабря крушение под Алма-Атой, скончался.
Общество
АПК Владимирской области не хватает страхования
Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.