Финансы
Взгляд.руМосковская биржа открылась ростом
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Футбол
Жена Кокорина рассказала о его будущем в «Зените»
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Политика
Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве
Куратором Республики Крым в правительстве России станет зампред Марат Хуснуллин, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Здоровье
Эти продукты защищают головной мозг от возрастной деградации
Употребление каких продуктов снижает риск развития болезней, связанных с деградацией мозга, и ассоциированных – Альцгеймера, Паркинсона и прочих, рассказываем в нашем материале.
Происшествия
Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
Политика
Зачем Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
В 2015 году Порошенко поставил на одну ступень Гитлера и Сталина, обвинив Германию и Советский Союз, в том, что "они развязали кровавую бойню Второй мировой войны и тогда попытались разделить и расколоть Европу".
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Путешествия
В Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России
В Китае, где произошла вспышка нового типа коронавируса, остается 5,6 тыс. организованных туристов из России.
Политика
Песков прояснил ситуацию с помилованием израильтянки Иссахар
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».
Авто
Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Общество
Число зараженных новым коронавирусом в Японии достигло шести человек
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.
Футбол
Сульшер: «Санчес вернётся в „МЮ“ и докажет, что все были неправы»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что после окончания аренды в «Интере» Алексис Санчес вернётся в клуб.
Авто
Обновленный Kia Rio показали на первых фото
Напомним, актуальную версию Kia Rio представили на Парижском автосалоне в октябре 2016 года.
Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Армия и оружие
Штаб ВСУ заявил о задержании «диверсанта ДНР» в Донбассе
Разведчики ВСУ задержали в Донбассе "диверсанта ДНР".
Теннис
Джокович победил Раонича и 51-й раз сыграет с Федерером
Новак Джокович очень легко, в трех сетах одолел Милоша Раонича (уже 10-й раз подряд) и вышел в полуфинал Австралиан опен, где его поджидает не менее легендарный швейцарец Роджер Федерер.
Авто
В России осенью появятся обновлённые Infiniti QX50 и QX80
Новые кроссоверы Infiniti QX50 и QX80 2020 модельного года должны появиться на российском рынке осенью текущего года, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе японского бренда.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.