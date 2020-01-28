Финансы
Взгляд.руМосковская биржа открылась ростом
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Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру
Президент США Дональд Трамп, представляя во вторник план по израильско-палестинскому урегулированию, заявил, что Израиль делает "большой шаг к миру" с палестинцами, воплощая этот план.
Здоровье
Медики в Китае бреются налысо и носят подгузники
Смены длятся по 4-6 часов, поток пациентов не прекращается, поэтому некоторые сотрудники предпочитают работать в подгузниках для взрослых. twgreatdaily.com Ранее «Рамблер» писал о том, что китайцев не пустят в Россию.
Происшествия
Госпитализация с подозрением на коронавирус в Воронеже попала на видео
В Сети появилось видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус. Кадры публикует РЕН ТВ 28 января.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S20 начнут продавать раньше ожидаемого срока
Компания Samsung начнёт продажи нового смартфона Galaxy S20 раньше ожидаемого срока.
Хоккей
Брагин назначен старшим тренером СКА
Ранее специалист получил назначение в основную сборную России, где он также вошел в тренерский штаб.
Общество
Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»
В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Экономика
Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Фигурное катание
14-летняя ученица Тутберидзе уходит от наставницы в танцы на льду
14-летняя российская фигуристка Алена Канышева, входящая в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, намерена уйти из одиночного катания.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Музыка
Финал нацотбора на «Евровидение» пройдет 28 февраля
Гала-концерт финалистов национального отбора на «Евровидение» состоится 28 февраля.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о своём времяпровождении в СИЗО
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, вышедший на свободу после семидневного заключения за хулиганство, заявил, что пребывание в СИЗО не помешало ему готовиться к бою с Магомедом Исмаиловым.
Гаджеты
Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах
На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Происшествия
Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео
Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании «Дом.РФ».
Футбол
«МЮ» хочет сохранить Санчеса в следующем сезоне
После окончания сезона-2019/20 у Санчеса останется два года по действующему контракту с «МЮ».
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала лодыжку и отменила концерты
С Кристиной Орбакайте произошло несчастье - она сломала лодыжку.
Общество
Украинское судно заблокировало Дунай
Судоходство на Дунае на территории Болгарии оказалось заблокировано из-за севшего на мель украинского судна, передает Reuters.