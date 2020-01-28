Здоровье Медики в Китае бреются налысо и носят подгузники Смены длятся по 4-6 часов, поток пациентов не прекращается, поэтому некоторые сотрудники предпочитают работать в подгузниках для взрослых. twgreatdaily.com Ранее «Рамблер» писал о том, что китайцев не пустят в Россию.

Хоккей Брагин назначен старшим тренером СКА Ранее специалист получил назначение в основную сборную России, где он также вошел в тренерский штаб.

Общество Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная» В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.

Экономика Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума "Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.

Единоборства Александр Емельяненко рассказал о своём времяпровождении в СИЗО Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, вышедший на свободу после семидневного заключения за хулиганство, заявил, что пребывание в СИЗО не помешало ему готовиться к бою с Магомедом Исмаиловым.

Гаджеты Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.

Здоровье Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.

Политика Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.