Финансы

Взгляд.руВзгляд.руМосковская биржа открылась ростом

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Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

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