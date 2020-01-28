Финансы

Взгляд.руВзгляд.руМосковская биржа открылась ростом

Следует из данных Московской биржи.
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Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру02:18

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.ру10:55

Российский рынок акций открылся в «зеленой зоне»

Росбалт02:26

Рынок акций РФ уверенно растет после значительного снижения днем ранее

ПРАЙМ02:25

Итоги дня: Вирусные страхи постепенно сглаживаются

Finam.Ru11:57

Индекс Мосбиржи после открытия торгов упал на 1,5%

МонаВиставчера в 07:44
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Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.
РЕН ТВ 06:02
Общество

Адвокат сообщил о решении французского суда по делу Винника

Суд в Париже оставил под стражей россиянина Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве.
РБК 18:20
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» с Ковальчуком

"Вашингтон" без дисквалифицированного Александра Овечкина переиграл "Монреаль" с Ильей Ковальчуком - 4:2.
Российская газета вчера в 23:02
Общество

Коронавирус может подорвать выпуск iPhone в Китае

Китайский коронавирус ставит под угрозу производство смартфонов Apple и запуск нового, бюджетного, iPhone.
Газета.Ru 10:38
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество

Патриарх Кирилл рассказал, как увеличить население России на 10 млн

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл убежден, что население РФ вырастет на 10 млн человек за 10 лет, если будут запрещены аборты.
Московский Комсомолец 12:10
Происшествия

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Российская газета 15:27
Здоровье

Приамурье закупит препараты для противодействия коронавирусу

Дополнительное оборудование, противовирусные препараты и средства защиты приобретут в Амурской области в рамках профилактики коронавируса, сообщила во вторник зампред правительства региона Юлия Рябинина.
РИА Новости 04:13
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости 10:28
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Политика

Чайка заявил о коррупции на Северном Кавказе

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что на Северном Кавказе процветает коррупция.
Международный антикоррупционный портал вчера в 08:22
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру 01:39
Футбол

Гвардиола подвергся критике со стороны болельщиков «Манчестер Сити»

Официальный клуб болельщиков «Манчестер Сити» ответил на критику главного тренера команды Хосеп Гвардиолы в адрес клубных болельщиков после воскресного матча Кубка Англии с «Фулхэмом» (4:0). Напомним, испанец был удивлён, что видел пустые места на стадионе в минувшие выходные и выразил надежду, что на матч Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» он увидит полный стадион.
Чемпионат 02:02
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
РИА Новости 18:47
Происшествия

Более 10 вагонов с углем сошли с рельсов под Ангарском

По меньшей мере 10 вагонов с углем сошли с рельсов в районе станции Мегет в Иркутской области.
Вести.Ru 02:10
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Политика

Трамп назвал «сделку века» историческим шансом для палестинцев

Президент США Дональд Трамп, представляя "сделку века" по ближневосточному урегулированию, заявил, что она дает исторический шанс палестинцам создать независимое государство.
РИА Новости 12:54
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда 26 января в 01:47
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета 03:12
Футбол

Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»

Агент и отчим футболиста Александра Кокорина Кирилл Логинов не исключил, что его подопечный отправится на сборы в Испанию с основной командой петербургского клуба «Зенит».
Известия 08:32
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК 16:00
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru 09:25
Здоровье

Диетолог назвала продукты, помогающие защититься от вирусов

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, с помощью каких продуктов можно повысить иммунитет и защитить организм от инфекций и вирусов.
RT на русском 15:30
Происшествия

В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина

Российская газета 06:22
Политика

Медведчук представит ГД идею межпарламентского «нормандского формата»

20 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею о создании межпарламентского диалога в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Известия 13:24
Политика

Глава Чувашии уйдёт в отставку из-за скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подаст в отставку из-за двух недавних скандалов.
Профиль 01:57
Экономика

Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Коммерсантъ вчера в 21:39
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета вчера в 05:13
Армия и оружие

Армия Сирии освободила город Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

Газета.Ru 18:32
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