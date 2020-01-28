Финансы
Взгляд.руМосковская биржа открылась ростом
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 18:56, Ашберн
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.
Общество
Адвокат сообщил о решении французского суда по делу Винника
Суд в Париже оставил под стражей россиянина Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» с Ковальчуком
"Вашингтон" без дисквалифицированного Александра Овечкина переиграл "Монреаль" с Ильей Ковальчуком - 4:2.
Общество
Коронавирус может подорвать выпуск iPhone в Китае
Китайский коронавирус ставит под угрозу производство смартфонов Apple и запуск нового, бюджетного, iPhone.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Общество
Патриарх Кирилл рассказал, как увеличить население России на 10 млн
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл убежден, что население РФ вырастет на 10 млн человек за 10 лет, если будут запрещены аборты.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Здоровье
Приамурье закупит препараты для противодействия коронавирусу
Дополнительное оборудование, противовирусные препараты и средства защиты приобретут в Амурской области в рамках профилактики коронавируса, сообщила во вторник зампред правительства региона Юлия Рябинина.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Политика
Чайка заявил о коррупции на Северном Кавказе
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что на Северном Кавказе процветает коррупция.
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Футбол
Гвардиола подвергся критике со стороны болельщиков «Манчестер Сити»
Официальный клуб болельщиков «Манчестер Сити» ответил на критику главного тренера команды Хосеп Гвардиолы в адрес клубных болельщиков после воскресного матча Кубка Англии с «Фулхэмом» (4:0). Напомним, испанец был удивлён, что видел пустые места на стадионе в минувшие выходные и выразил надежду, что на матч Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» он увидит полный стадион.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
Происшествия
Более 10 вагонов с углем сошли с рельсов под Ангарском
По меньшей мере 10 вагонов с углем сошли с рельсов в районе станции Мегет в Иркутской области.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Трамп назвал «сделку века» историческим шансом для палестинцев
Президент США Дональд Трамп, представляя "сделку века" по ближневосточному урегулированию, заявил, что она дает исторический шанс палестинцам создать независимое государство.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Футбол
Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»
Агент и отчим футболиста Александра Кокорина Кирилл Логинов не исключил, что его подопечный отправится на сборы в Испанию с основной командой петербургского клуба «Зенит».
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Общество
Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Здоровье
Диетолог назвала продукты, помогающие защититься от вирусов
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, с помощью каких продуктов можно повысить иммунитет и защитить организм от инфекций и вирусов.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
Политика
Медведчук представит ГД идею межпарламентского «нормандского формата»
20 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею о создании межпарламентского диалога в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.
Политика
Глава Чувашии уйдёт в отставку из-за скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подаст в отставку из-за двух недавних скандалов.
Экономика
Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет
В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.