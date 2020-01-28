Финансы
Взгляд.руМосковская биржа открылась ростом
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Общество
Эксперты уточнили вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Изменения в Конституцию не касаются вопроса индексации пенсий работающим пенсионерам.
Армия и оружие
В США серьезно взялись за разработку гиперзвукового оружия
Общество
Министр связи предложил открыть силовикам доступ к данным россиян
Новый министр связи Максут Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Здоровье
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
Гаджеты
Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли
По данным Apple, выручка в последнем квартале 2018 года возросла на 9% и достигла самого высокого показателя в истории компании — $91,8 млрд.
Космос
Астронавты устроили большой тур по Международной космической станции
26.01.20 Астронавт ЕКА Лука Пармитано и астронавт НАСА Дрю Морган отправятся вместе со зрителями в уникальное путешествие по Международной космической станции, снятое за один дубль с помощью двух камер.
Политика
Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения
Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Общество
В Китае начали задерживать за распространение фейков о коронавирусе
Один человек арестован за распространение слухов в интернете о новом коронавирусе в городе Тяньцзинь в северном Китае.
Армия и оружие
50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Происшествия
Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова
В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Армия и оружие
Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Происшествия
Годовалый россиянин отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок отравился гашишем, который нашел на подоконнике.
Армия и оружие
Комплексы «Панцирь-С» сбили около 100 беспилотников
Футбол
Зиеш и Чилуэлл – трансферные цели «Челси» на лето. Мертенс отказался переходить зимой
«Челси» определился с приоритетными трансферными целями на следующее межсезонье.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Здоровье
Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии
В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Эксперт назвал возможные сроки появления коронавируса в России
Новый тип коронавируса может попасть на территорию России в феврале, заявил замглавы подведомственного Минздраву Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает "Фармацевтический вестник".
Футбол
Милан — Торино 4:2
«Милан» в домашнем матче четвертьфинала Кубка Италии обыграл «Торино» — 4:2. В составе хозяев дубль на счету Хакана Чалханоглу, также отличились Златан Ибрагимович и Джакомо Бонавентура.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Политика
Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе
Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла штурмом оплот боевиков в Идлибе
Авто
SEAT официально представил новое поколение хэтчбека Leon
Новое (четвертое по счету) поколение испанского хэтчбека SEAT Leon получило совершенно новый внешний вид и измененные пропорции.
Шоу-бизнес
Кудрявцева послала Боярского за критику позднего материнства
48-летняя Лера Кудрявцева послала Михаила Боярского за критику тех, кто заводит детей в зрелом возрасте.
Политика
Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина
У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
Политика
Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.