Финансы
Взгляд.руМосковская биржа открылась снижением
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 10:24, Вашингтон
Политика
Эрдоган пригрозил Европе новым наплывом беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть границы страны, чтобы сирийские беженцы, располагающиеся на турецкой территории, могли отправиться в Европу.
RT на русском 10:13
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских военнослужащих
Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Ведомости 09:17
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ
Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".
РИА Новости 10:05
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Происшествия
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Политика
МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Шоу-бизнес
Собчак повторила обнаженный кадр с книгой Богомолова
Ксения Собчак решила, что поговорка про воду, в которую не входят дважды, к ней не относится. И повторила свой вызывающий поступок с книгой.
Телепрограмма 06:03
Происшествия
BMW насмерть сбил подростков во Владимирской области
Во Владимирской области водитель BMW насмерть сбил двоих подростков. Об этом сообщает местное отделение МВД, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 15:03
Хоккей
Панарин — об Овечкине: «Я видел его высказывания. Он — молодец»
Спорт-Экспресс 09:22
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Здоровье
Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера
26-летняя Элис Уискин является обладательницей груди 13-го размера.
РЕН ТВ 00:30
Авто
Представили обновлённый Hyundai Solaris
Компания Hyundai представила обновленный седан Hyundai Solaris (Verna) для китайского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:46
Политика
Олегу Сенцову подобрали обменный эквивалент
Режиссер вернется из России на Украину в обмен на подозреваемого в крушении MH17 зенитчика из ДНР Москва и Киев в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами.
Коммерсантъ 07:41
Политика
Минтранс предложил передать техосмотр официальным дилерам
Министерство транспорта России исключает возможность вернуть независимым частным предприятиям функцию по проведению техосмотра автомобилей и предлагает передать её официальным дилерам, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.
Парламентская газета 08:45
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Армия и оружие
Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска
Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
Известия 06:18
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения
Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия будет отрабатывать военное вторжение на украинскую территорию во время учений «Кавказ-2020».
Daily Storm 10:02
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Политика
Путин заявил о праве молодежи на протесты
Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54