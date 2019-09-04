Финансы

Взгляд.руВзгляд.руМосковская биржа открылась снижением

Следует из данных Московской биржи.
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Фондовые торги в РФ открылись в «зеленой зоне»

Банки.ру03:02

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:30

Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов

ТАСС03:18

Рынок акций РФ растет на внешнем позитиве и новостях с ВЭФ

ПРАЙМ10:18

Рынок акций РФ утром поднялся к 2800 пунктам по индексу МосБиржи на внешнем позитиве, лидируют «Мечел» и «Сургутнефтегаз»

Финмаркетвчера в 06:09

Российский рынок акций открылся уверенным ростом

Росбалтвчера в 03:32

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,8-1,2%

Интерфаксвчера в 03:30
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 10:24, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала поклонникам танец трехлетней дочери

OAnews 09:34
Политика

Эрдоган пригрозил Европе новым наплывом беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть границы страны, чтобы сирийские беженцы, располагающиеся на турецкой территории, могли отправиться в Европу.
RT на русском 10:13
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Армия и оружие

В Сирии погибли трое российских военнослужащих

Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Ведомости 09:17
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ

Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".
РИА Новости 10:05
Экономика

Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке

"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Общество

Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного

Газета.Ru вчера в 19:19
Шоу-бизнес

Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании

Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Общество

Соцслужбы Италии забрали у россиянки 5-летнего ребенка

Газета.Ru 01:12
Происшествия

СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.
RT на русском 07:39
Политика

МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Шоу-бизнес

Собчак повторила обнаженный кадр с книгой Богомолова

Ксения Собчак решила, что поговорка про воду, в которую не входят дважды, к ней не относится. И повторила свой вызывающий поступок с книгой.
Телепрограмма 06:03
Происшествия

BMW насмерть сбил подростков во Владимирской области

Во Владимирской области водитель BMW насмерть сбил двоих подростков. Об этом сообщает местное отделение МВД, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 15:03
Хоккей

Панарин — об Овечкине: «Я видел его высказывания. Он — молодец»

Спорт-Экспресс 09:22
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Здоровье

Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера

26-летняя Элис Уискин является обладательницей груди 13-го размера.
РЕН ТВ 00:30
Авто

Представили обновлённый Hyundai Solaris

Компания Hyundai представила обновленный седан Hyundai Solaris (Verna) для китайского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:46
Политика

Олегу Сенцову подобрали обменный эквивалент

Режиссер вернется из России на Украину в обмен на подозреваемого в крушении MH17 зенитчика из ДНР Москва и Киев в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами.
Коммерсантъ 07:41
Политика

Минтранс предложил передать техосмотр официальным дилерам

Министерство транспорта России исключает возможность вернуть независимым частным предприятиям функцию по проведению техосмотра автомобилей и предлагает передать её официальным дилерам, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.
Парламентская газета 08:45
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия

Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания

РИА Новости 06:42
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Армия и оружие

Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска

Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
Известия 06:18
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Армия и оружие

Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия будет отрабатывать военное вторжение на украинскую территорию во время учений «Кавказ-2020».
Daily Storm 10:02
Армия и оружие

ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года

По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Политика

Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента

На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Политика

Путин заявил о праве молодежи на протесты

Президент России Владимир Путин считает, что молодежь имеет право на выражение своего мнения в ходе протестных акций и иногда это приводит к позитивному результату.
РБК 07:03
Политика

Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет

Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
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