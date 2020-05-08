Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыМосковская биржа приостановила торги на фондовом рынке

В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
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Названа причина приостановки торгов на Московской бирже

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