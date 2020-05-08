Общество
Эхо МосквыМосковская биржа приостановила торги на фондовом рынке
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Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Игры
«Палач Рока после карантина»: игроки посмеялись над новым скином с пивным животом для протагониста DOOM Eternal
Некоторые игроки попытку не оценили и оставили под сообщением в Twitter, где впервые показали облик, кучу комментариев с шутками и возмущениями.
3DNews 08:30
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone появится песчаная карта
Чемпионат 06 мая в 08:19
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения перчаток
Следить за ношением масок и перчаток в магазинах будет департамент торговли, контролем промышленных предприятий займется госинспекция по недвижимости.
РБК 08:54
Общество
Заразившийся коронавирусом глава Минстроя Якушев выписан из больницы
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, заразившийся коронавирусом COVID-19, выписан из стационара, сообщили в пресс-службе министерства.
Коммерсантъ 08:52
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
Здоровье
В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку
Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
Вятка Областная 04:31
Финансы
ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС 08:35
Футбол
Орлов оценил вероятность досрочного завершения сезона РПЛ
Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" рассказал о ситуации с досрочным завершением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванным из-за эпидемии коронавируса.
Piter.tv 07:55
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавиурусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Общество
Москвичей призвали не бояться прироста числа заболевших COVID-19
Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала горожан не бояться роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:11
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Происшествия
Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области
Новых заболевших выявили на 6 мая: 28 в Липецке, по 3 человека в Ельце и Грязинском районе, в Елецком районе — 1, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Хлевенском район — 1, в Чаплыгинском районе — 2.
Kursk.com 06 мая в 08:15
Спорт
На Twitch побили рекорд по самому долгому фристайлу. Он длился 33 часа
Рэпер из Сан-Франциско Джордж Уотски побил рекорд по самому долгому рэп-фристайлу. Уотски читал рэп более 33 часов.
Cyber.sports.ru 04:50
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
Здоровье
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Политика
Трамп заявил о скором принятии решения по финансированию ВОЗ
Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время принять решение о дальнейшем финансировании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия 09:23
Общество
Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
Происшествия
В Сыктывкаре горит квартира в пятиэтажном доме
Как стало известно "Комиинформу", пожар произошел в жилом многоквартирном доме на третьем этаже.
Комиинформ 05:27
Общество
Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август
Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
Общество
ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса
Считается, что рынок в китайском Ухане стал первым источником заражения новым коронавирусом.
Телеканал 360° 04:52
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Здоровье
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через сигарету
Роспотребнадзор допустил возможность заражения коронавирусом через сигарету.
News.ru 07:20
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года
Слово и Дело 03:22
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую Мировую войну
В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что считает «бредом» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Форпост Северо-Запад 04:55
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00