Политика Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам Россия благодарна властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к мемориалам в память о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу. 1

Общество Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф. 156

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Политика Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой. 545

Музыка Little Big представили новую песню Hypnodancer Российская группа Little Big выложила в Сеть свою новую песню. Еще вечером 7 мая музыканты продолжали работу в студии, в Санкт-Петербурге. 14

Политика Путин рассказал о своей первой работе Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир". 46

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Хоккей Ярославский «Локомотив» не отпустил Красковского в «Магнитку» Согласно регламенту КХЛ, у «Локомотива» была неделя, чтобы определиться – отпустить хоккеиста в новый клуб или повторить предложение магнитогорского «Металлурга».

Политика Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны. 393

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 2,5K

Финансы Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня. 23

Общество Мурашко призвал не ориентироваться на «плато» в эпидемии коронавируса Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме. 2

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