Общество

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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
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Названа причина приостановки торгов на Московской бирже

RT на русском06:23

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

РИА Новости06:18

Торги на фондовом рынке Мосбиржи проходят в штатном режиме

ТАСС06:02

Торги на фондовом рынке Мосбиржи временно приостановлены

Москва 2405:18

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Интерфакс06:09

Серверы отключили клиентов от фондовой секции Московской биржи

Коммерсантъ06:21

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке после сбоя в ПО

РБК05:52
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