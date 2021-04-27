Идея принадлежит председателю организации, академику Российской академии образования и писателю Альберту Лиханову, который предложил руководителям федеральных медицинских центров страны и губернаторам нескольких регионов постепенно провести глубинные медицинские обследования детей, нуждающихся в этом.
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной», отметив, что нынешние достижения впервые покорились команде из Санкт-Петербурга.