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Экономика

Московская биржа продолжит торги в нерабочие дни 4–7 мая

Московская биржа сообщила о режиме работы в мае 2021 года. Несмотря на объявление 4–7 мая 2021 года нерабочими днями, расписание работы биржи в этом месяце останется без изменений.В источнике
РБК
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Мосбиржа не изменит режим работы на майских выходных

Компаниявчера в 10:16

«Московская биржа» продолжит работу между майскими праздниками

Интерфаксвчера в 08:23

Мосбиржа не будет менять режим работы на продленных майских праздниках

ТАССвчера в 08:38

Стало известно о графике работы Московской биржи во время майских праздников

ФАНвчера в 08:36

Мосбиржа продолжит работать в длинные майские праздники

Экономика сегоднявчера в 08:25

Московская биржа продолжит торги в нерабочие дни 4–7 мая

РБКвчера в 08:44

Мосбиржа не будет менять режим работы на майских выходных

Коммерсантъвчера в 08:22
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Сенат Чехии хочет обвинить Земана в госизмене после заявления о Врбетице

Чешский сенат заподозрил президента Милоша Земана в измене Родине из-за его телеобращения к соотечественникам, сообщил журналистам председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил.
РИА Новостивчера в 18:28

Специалисты «Десанта доброты» помогут детям из Ульяновской области

Идея принадлежит председателю организации, академику Российской академии образования и писателю Альберту Лиханову, который предложил руководителям федеральных медицинских центров страны и губернаторам нескольких регионов постепенно провести глубинные медицинские обследования детей, нуждающихся в этом.
Новые Известиявчера в 04:18

Паскуаль: все должны насладиться моментом. Такое происходит впервые в истории «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Барселоной», отметив, что нынешние достижения впервые покорились команде из Санкт-Петербурга.
Чемпионатвчера в 10:41

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания нетрезвым водителям

В мае Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, внесенный правительством, об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Российская газетавчера в 23:00

Суд приговорил к шести годам колонии блогера, в эфире у которого умерла девушка

Раменский суд Подмосковья приговорил к шести годам колонии строгого режима блогера Станислава Решетняка (Reeflay), в квартире которого в Подмосковье умерла девушка во время стрима.
ТАССвчера в 11:18