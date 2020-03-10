Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро. Об этом говорится на сайте фондовой площадки утром во вторник, 10 марта.

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Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Политика В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17 В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.

Происшествия Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте Прокуратура Якутска организовала проверку сообщений о том, что в городском пункте передержки животных зафиксировано массовое умерщвление содержащихся там собак и кошек.

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Политика Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.

Экономика Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.

Здоровье Закрытие заводов в Вольске повлияло на заболеваемость раком Заболеваемость различными видами рака составила 444,5 человека на 100 тысяч населения (438,3 - 2018 г.). В запущенной стадии было взято на учет 93 пациента (106 - 2018 г.). Количество умерших от рака составило 215 человек, из них у 22 граждан онкология была выявлена уже посмертно.

Финансы Минфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках «В целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении министерства.