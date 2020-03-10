Финансы
ИзвестияМосковская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро. Об этом говорится на сайте фондовой площадки утром во вторник, 10 марта.
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Комментарии
Политика
Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах
Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы по поводу поправок в Основной закон.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 6 рублей
Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Футбол
Магомед-Шапи Сулейманов: роль джокера в «Краснодаре» не устраивает
Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, перевернувший матч со "Спартаком", заявил, что роль джокера в "Краснодаре" его не устраивает.
Единоборства
Паулу Коста считает, что Адесанье лучше было заниматься танцами
Бразильский боец Паулу Коста высказал свое негативное отношение к чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье.
Экономика
Аналитики не советуют россиянам бежать в магазины из-за ослабления рубля
Финансовые аналитики не советуют россиянам поддаваться панике и бежать со всех ног в пункты обмена валюты.
Политика
Путин заявил, что Россия выполнила свой план по революциям
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполнила свой план по революциям.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Происшествия
В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции
Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Политика
Мишустин освободил Юрчика от должности замглавы Минтранса РФ
В документе указано, что Юрчик освобождён от должности по его просьбе. Он был назначен заместителем министра транспорта в декабре 2017 года.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Происшествия
В Петербурге спасли восемь новорожденных нерпят
Активисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли восемь новорожденных ладожских нерпят, которых унесло на льдинах.
Политика
В Нидерландах начался процесс по делу о крушении MH17
В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом МН17, на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.
Происшествия
Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте
Прокуратура Якутска организовала проверку сообщений о том, что в городском пункте передержки животных зафиксировано массовое умерщвление содержащихся там собак и кошек.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Энергетика
Bloomberg (США): Путин отворачивается от кронпринца Саудовской Аравии, чтобы начать войну с американской индустрией добычи сланцевой нефти (Bloomberg)
Кремль пришел к выводу, что попытки поддержать цены на фоне эпидемии коронавируса, обернувшейся резким падением спроса, станут настоящим подарком для американской сланцевой индустрии.
Политика
Депутатам, которых не переизберут осенью, выплатят годовую зарплату
Депутаты Госдумы, которые не будут переизбраны на возможных внеочередных выборах в парламент, получат компенсацию, заявил 10 марта первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев, передает Интерфакс.
Шоу-бизнес
Мясников назвал причину ухода Михалковой из «Уральских пельменей»
Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников назвал причину, из-за которой покинула коллектив ее бывшая участница Юлия Михалкова.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Экономика
Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть
Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
Здоровье
Закрытие заводов в Вольске повлияло на заболеваемость раком
Заболеваемость различными видами рака составила 444,5 человека на 100 тысяч населения (438,3 - 2018 г.). В запущенной стадии было взято на учет 93 пациента (106 - 2018 г.). Количество умерших от рака составило 215 человек, из них у 22 граждан онкология была выявлена уже посмертно.
Финансы
Минфин приостановил аукционы по ОФЗ до стабилизации ситуации на рынках
«В целях избежания избыточного давления на долговой рынок и учитывая наличие необходимых финансовых ресурсов для выполнения текущих бюджетных обязательств, проведение аукционов по размещению ОФЗ приостанавливается на период до стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении министерства.
Игры
Dark Horse выпустит объёмный артбук Ghost of Tsushima
Гаджеты
Microsoft признала критические проблемы с обновлением Windows 10
Как сообщает Windows Latest, корпорация Microsoft отреагировала на жалобы пользователей на обновление KB4535996 для Windows 10, передает "Лента.ру".
Общество
ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
Подводя результаты своего расследования, в ФБК заявляют, что «через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания государственная пропагандистка и единоросска Маргарита Симоньян со своим мужем заработала 720 миллионов рублей за три года».
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» и вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
Встреча в Нур-Султане закончилась со счетом 5:2. Счет в серии стал 4-1 и «Барыс» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.