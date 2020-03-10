Финансы
ИзвестияМосковская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро. Об этом говорится на сайте фондовой площадки утром во вторник, 10 марта.
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Энергетика
Fitch сообщило об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть
Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Финансы
ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты
«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Происшествия
Сотрудница банка в Хабаровске прогнала грабителя
Злоумышленник ворвался в помещение и, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы банка отдать ему деньги.
Происшествия
Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Общество
В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата
Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов, хотя население российского севера и малочисленно, там отмечается значительный экономический эффект.
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Политика
Европейские диетологи выявили легкую форму ожирения у Трампа
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта
8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Армия и оружие
ДТП, взрыв и пожар — ВСУ «весело» отметили 8 марта: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за прошедшие сутки по итогам сегодняшнего заявления официального представителя НМ ДНР.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Экономика
Торговая неделя на бирже Гонконга началась с обвала котировок
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась обвальным падением котировок на фоне пессимизма относительно масштабов экономических потерь от нового коронавируса во всем мире.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Игры
Слухи: Elden Ring не выйдет в июне и будет использовать собственный движок
Вопреки слухам, в Elden Ring не будет использоваться Unreal Engine.
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Экономика
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Культура
Скончалась актриса Марина Меримсон
Советская и российская актриса Марина Меримсон умерла в Челябинске в возрасте 81 года, сообщил продюсер Вячеслав Шмыров в понедельник, 9 марта, в Facebook.