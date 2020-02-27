На фоне рисков распространения коронавируса рынок акций России закрыл торги снижением на 3,4-5%. Это сильнейшее падение с апреля 2018 года – тогда в отношении России ввели санкции США, следует из данных торгов Московской биржи.

Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

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