Экономика

Взгляд.руВзгляд.руМосковская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

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На фоне рисков распространения коронавируса рынок акций России закрыл торги снижением на 3,4-5%. Это сильнейшее падение с апреля 2018 года – тогда в отношении России ввели санкции США, следует из данных торгов Московской биржи.
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Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

Взгляд.ру11:30

Обвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

Фонтанка.Ру11:35

Рынок акций РФ закрылся сильнейшим падением с апреля 2018 года

ПРАЙМ11:09
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