Экономика
Взгляд.руМосковская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года
На фоне рисков распространения коронавируса рынок акций России закрыл торги снижением на 3,4-5%. Это сильнейшее падение с апреля 2018 года – тогда в отношении России ввели санкции США, следует из данных торгов Московской биржи.
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Политика
Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заподозрил Россию в "понуждении" к интеграции.
Теннис
Российская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру
Одна из самых титулованных теннисисток в истории России приняла решение повесить ракетку на гвоздь.
Происшествия
Полиция задержала более 50 человек после драки на рынке в Харькове
В Харькове 53 человека были задержаны после массовой драки на рынке «Барабашово».
Интернет
WhatsApp в январе перестал быть самым популярным приложением в мире
По данным аналитической компании SensorTower, в январе WhatsApp потерял звание самого популярного приложения.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского
Число жителей Украины, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, за два месяца снизилось с 60% до 47%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Культура
Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы»
Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.
Общество
Песков сравнил парк «Остров мечты» с Диснейлендом
Экономика
Представитель ВТБ выступил против надбавок за системную значимость
Против надбавок для системно значимых финансовых организаций (СЗФО) выступил банк ВТБ, заявил член правления организации Дмитрий Пьянов.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Здоровье
Ученые нашли способ продлить жизнь
Ранее ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук пришли к выводу, что регулярные физические упражнения и здоровое питание способны продлить жизнь человека на десять лет.
Политика
Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля
Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением провести голосование по изменениям в Конституции России в среду, 22 апреля.
Экономика
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
"Новые санкции вряд ли навредят России и будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков", – отметила заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.
Футбол
Тарасов будет прооперирован в Италии
Общество
Вице-президент Ирана заболела коронавирусом
Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
Культура
Объявлен лонг-лист Международной Букеровской премии-2020
Перевод Маргарет Жюль Коста и Софи Хьюз с испанского Шорт-лист Международной Букеровской премии будет объявлен 2 апреля 2020 года, победителя назовут 19 мая.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Встреча предстоятелей ряда православных церквей, организованная патриархом Иерусалимским Феофилом, прошла в Аммане.
Культура
Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев
Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Гаджеты
ЕвроСоюз хочет вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
В Евросоюзе подготовили предложение об обязательном требовании к конструкции смартфонов, а именно об обязательном съемном аккумуляторе на устройстве.
Экономика
ФНС оценила возможные потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Основные поступления от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) государству приносят граждане с невысокими доходами.
Армия и оружие
Губернатор Гусев сел за штурвал бомбардировщика в Воронеже
В рамках посещения губернатор в учебном комплексе технической эксплуатации авиации сел за штурвал и поуправлял транспортным самолетом ИЛ-76, бомбардировщиком СУ-34 и вертолетом МИ-8МТ.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Биатлон
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Транспорт
Пассажиры поезда из Москвы в Ниццу смогут вернуть билеты без сборов
Пассажиры смогут вернуть неиспользованные билеты на поезд Москва — Ницца — Москва без сборов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на РЖД.
Политика
Правительство России может смениться второй раз за год
В России может смениться состав правительства, если будут приняты поправки в Конституцию.
Космос