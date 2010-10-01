Экономика

ТАССТАССМосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке

Мосбиржа начала тестирование вечерних торгов на рынке акций со 2 марта 2020 года. Как отмечала торговая площадка, вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий.
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Вечернюю сессию оживят американские бумаги и нерезиденты

Коммерсантъ09:00

Московская биржа запускает вечерние торги акциями

Вести.Ruвчера в 10:42

Московская биржа с 22 июня запустит вечерние торги акциями российских компаний

Интерфаксвчера в 01:35

22 июня Мосбиржа откроет вечерние торги на фондовом рынке

Версия.Инфовчера в 05:48

Московская биржа запускает вечерние торги российскими акциями

Финансовая газетавчера в 04:12

На Мосбирже продлили время торгов на пять часов. Что важно знать

РБКвчера в 08:17

Мосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке

ТАСС21 июня в 17:05
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Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
РБК вчера в 17:00
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Общество

В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев

У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
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Армия и оружие

СМИ сообщили о планах Индии «надавить» на Россию для поставок С-400

РИА Новости 09:10
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Армия и оружие

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК вчера в 16:47
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Политика

Путин сегодня выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
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Наука

В ДВФУ выделили новые противоопухолевые вещества из морской звезды

Naked Science вчера в 15:32
Происшествия

Палата адвокатов обвинила защитников по делу Ефремова в саморекламе

Адвокаты актера «публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы».
Взгляд.ру 08:07
Происшествия

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение частично перекрыто, сообщает центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
РИА Новости 07:30
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Происшествия

В заброшенном доме Петербурга обрушились перекрытия

Интерфакс 06:55
Происшествия

Кубанского депутата обвинили в незаконных выплатах своей дочери

«В результате на основании предоставленных документов родственнице депутата незаконно была начислена и выплачена заработная плата в общей сумме свыше 74 тыс. руб.», — сообщает региональный СК.
РБК 07:44
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым

Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
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Общество

Основатель Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологией

У основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви обнаружено онкологическое заболевание, заявил его адвокат, переадет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
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Политика

Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
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Политика

Болтон назвал отношение Трампа к Путину загадкой

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой, утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
РИА Новости 00:50
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Экономика

Голикова назвала маленькой среднюю зарплату россиян в 47 тысяч рублей

Накануне в программе «Познер» на Первом канале отвечающая за социальный блок вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала такой доход маленьким, передает ТАСС.
НовостиВолгограда.ру 01:08
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM 06:44
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«Аэрофлот» прокомментировал травмирование собаки при транспортировке

«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с собакой, которая получила травмы после перелета в Симферополь.
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Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time

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Srnsk вчера в 11:24
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Общество

Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
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В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

REGNUM 05:42
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Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус

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Ольга Бузова намекнула на беременность

Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
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«Спартак» выступил с заявлением по поводу задержанных фанатов

Московский "Спартак" выступил с заявлением по поводу задержанных фанатов, передает пресс-служба столичного клуба.
Газета.Ru 08:35
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Диетолог предупредила об опасности «неправильного» сливочного масла

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Домогарова затравили после отказа выступать перед критиками Ефремова

Актера Александра Домогарова затравили за резкое высказывание о критиках Михаила Ефремова после скандального ДТП.
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Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

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Борис Гребенщиков выпустил новый альбом

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Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

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