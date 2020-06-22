Экономика
Вести.RuМосковская биржа запускает вечерние торги акциями
Мосбиржа рассматривает также возможность допуска к вечерним торгам биржевых фондов (ETF и БПИФ). Таким образом, инвесторы смогут оперативно реагировать на изменения на рынке США. Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
RT на русском 13:25
Происшествия
В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек
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ТАСС 13:36
Политика
Китай готовится к возможному отключению от долларовых платежных систем
Власти КНР должны начать подготовку к возможному отключению от основных платежных систем, считает зампред Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай.
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Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Наука
ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер
Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) приступила к разработке плана по строительству нового 100-километрового кругового суперколлайдера.
Русская Планета 01:38
Происшествия
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 13:02
Экономика
«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях
Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.
Ведомости 09:15
Общество
Прокурор назвал срок для режиссера Серебренникова
Lenta.ru 05:46
Гаджеты
Apple официально представила iOS 14. Список нововведений
Российская газета 14:00
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Моя Москва.онлайн 11:19
Происшествия
Суд арестовал активиста Петра Верзилова на 15 суток
"Суд признал Верзилова виновным в административном правонарушении, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.
Газета.Ru 12:21
Авто
Mazda обновила оснащение кроссоверу CX-5
Компания Mazda представила в Европе свежий кроссовер CX-5 с обновлённым набором оснащения и модернизированным двигателем.
Autorating.ru 10:34
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Политика
Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД
Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 14:09
Общество
Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России
По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19.
Известия 10:09
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
Политика
В МИД России назвали первопричину сбоев в СВПД
«Первопричиной всех сложностей и сбоев в процессе осуществления «ядерной сделки» с Ираном были и остаются подрывные действия США, которые в одностороннем порядке вышли из СВПД и по сей день продолжают систематически нарушать требования резолюции СБ ООН 2231», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
RT на русском 13:33
Общество
Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха
Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
РИА Новости 11:50
Происшествия
Подростки избили семью уличных музыкантов у метро «Рыбацкое»
Семейная пара уличных музыкантов пострадала из-за любви к творчеству.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:45
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
Статья президента России Владимира Путина в американском издании The National Interest — это, по выражению датского специалиста Эмиля Роттбёлля, «девять тысяч слов лжи».
Городовой 12:20
Здоровье
Десятки врачей Хабаровского края награждены орденом Пирогова
Хабаровск, 22 июня 2020, 11:14 — REGNUM В Хабаровском крае к государственным наградам за борьбу с коронавирусом представлены десятки медиков.
REGNUM 04:14
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49