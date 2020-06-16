Экономика

ВедомостиВедомостиМосковская биржа запустит торги иностранными акциями

Московская биржа до конца лета запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500, рассказал директор департамента рынка акций Борис Блохин.
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с чего всё началось

Мосбиржа до конца лета планирует запустить торги иностранными акциями

Московская биржа до конца лета планирует запустить торги иностранными акциями, которые входят в индекс S&P 500, сообщил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин в ходе онлайн-конференции.
ТАСС09:54

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Мосбиржа: доля объема вечерних торгов акциями будет сравнима с другими рынками

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Московская биржа запустит торги иностранными акциями

Ведомости11:30

Мосбиржа планирует запустить торги иностранными акциями до конца лета

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Мосбиржа до конца лета планирует запустить торги иностранными акциями

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Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета

Российская газета09:37

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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
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