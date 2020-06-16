Экономика
ВедомостиМосковская биржа запустит торги иностранными акциями
Московская биржа до конца лета запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500, рассказал директор департамента рынка акций Борис Блохин.
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с чего всё началось
Московская биржа до конца лета планирует запустить торги иностранными акциями, которые входят в индекс S&P 500, сообщил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин в ходе онлайн-конференции.ТАСС09:54
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