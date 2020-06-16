Экономика
Вестник КавказаТорги иностранными акциями на Мосбирже запустят до конца лета
Допуск иностранных бумаг будет осуществляться в два этапа, отметил Блохин. На первом - до конца лета - начнутся торги акциями 25-30 иностранных компаний; на втором - до конца нынешнего года - список будет доведен до 50. В дальнейшем Мосбиржа планирует расширять список инструментов торгов.
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Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Автоновости дня 15 июня в 09:27
Авто
В Hyundai рассказали о новинках для России
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Состояние «военного положения» в Китае тоже предусматривает четыре уровня, самый высокий – первый, и термин «механизмы военного времени» (а именно он употреблен в китайских сообщениях о событиях на рынке в Пекине) теоретически должен соотноситься с первым, самым высоким уровнем «военного положения», боевой готовностью номер один.
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Московский Комсомолец 08:37
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«Прорывное» лекарство от коронавируса назвали опасным для здоровья
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может угрожать здоровью.
Lenta.ru 08:50
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Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренные бамперы, новую светодиодную оптику и фонари с трехмерным диодным рисунком.
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Что касается пакта Молотова-Риббентропа, то это был договор о ненападении, который Советский Союз заключил с Германией одним из последних среди европейских стран, напомнил депутат.
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Evo-rus.com вчера в 09:21
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Lenta.ru вчера в 12:24
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Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12
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Lexus представил седан Lexus IS нового поколения
На российский авторынок новинку пока не собираются привозить. Компания Lexus представила новый седан Lexus IS.
Деловое.ТВ вчера в 06:12
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Футбол
Голы Фати и Месси помогли «Барселоне» обыграть «Леганес»
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Исследователи Института прикладной физики РАН впервые смогли утилизировать углекислый газ с помощью неравновесной плазмы разряда, который создается и поддерживается СВЧ-излучением мощного гиротрона.
Индикатор 07:40
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
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На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
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США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона «Цезарь»
США объявили о введении новых санкций в отношении Сирии в рамках закона "Цезарь".
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Новый пикап Mazda BT-50 построили на платформе Isuzu D-Max
В техническом плане за основу взята платформа пикапа Isuzu D-Max третьего поколения.
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Эксперты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
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