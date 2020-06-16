Экономика
Российская газетаМосковская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета
Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
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Авто
BMW представила новые BMW M5 и M5 Competition
Автоновости дня 02:45
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
Котяков заявил о преодолении пика влияния пандемии на рынок труда
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что пик негативного влияния пандемии коронавируса на российский рынок труда пройден.
RT на русском 05:00
Общество
В России впервые с 1 мая выявлено меньше 8 тысяч заразившихся коронавирусом
Общее число заболевших достигло 553 301. Впервые с 1 мая суточный прирост составил менее 8 тыс. человек.
Коммерсантъ 03:40
Происшествия
Житель Приангарья обвинён в серии сексуальных нападений и убийств
Тулун, Иркутская область, 17 июня 2020, 09:19 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении 52-летнего жителя города Тулуна, который, как утверждают следователи, с 1992 года по январь 2019 года совершил серию изнасилований и два убийства женщин на территории Тулуна Иркутской области.
REGNUM 02:19
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Путешествия
В АТОР разъяснили правила заселения туристов в российские санатории
Туристы могут заселяться в российские санатории только при наличии трех определенных Роспотребнадзором справок.
Известия вчера в 20:30
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 15 июня в 04:20
Общество
Минздрав сообщил детали испытаний вакцины от коронавируса
Ранее Минобороны России сообщило, что вместе с центром Гамалеи приступает к испытаниям вакцины от коронавируса на людях.
RT на русском 04:07
Шоу-бизнес
Канадский бюджет пострадал от принца Гарри и Меган Маркл
Отмечается, что охрана обходилась довольно в крупную сумму, так что канадский бюджет заметно пострадал.
RuNews24.ru 02:52
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС вчера в 12:50
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Происшествия
После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана
В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.
Интерфакс 04:06
Экономика
Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО
Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 04:36
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Космос
Китай успешно вывел на орбиту три спутника
Китай в среду успешно вывел на орбиту три спутника при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн- 2D", говорится в сообщении Китайской корпорация космической науки и техники (CASC).
РИА Новости 04:49
Футбол
Месси забил 699-й гол в профессиональной карьере
Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси забил 699-й гол в профессиональной карьере.
Газета.Ru 00:16
Общество
Безработные тюменцы получат помощь от государства
Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
Экономика
Треть российских компаний отказались от господдержки
Около трети российских компаний отказались от государственной поддержки.
РБК 01:10
Наука
Самая распространенная и заразная мутация коронавируса найдена
Самая распространенная и заразная мутация коронавируса найдена.
Evo-rus.com вчера в 16:07
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
РИА Новости 04:00
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Общество
За сутки в Красноярском крае пять человек умерли от коронавируса
По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 в крае, на 17 июня у 160 человек за сутки нашли коронавирус, количество всех зараженных COVID-19 составляет — 6 973.
Kursk.com 03:40
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 вчера в 05:56