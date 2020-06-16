Московская биржа до конца лета запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500, рассказал директор департамента рынка акций Борис Блохин.

Общество Собянин: полное открытие кафе и ресторанов произойдет через неделю Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика по коронавирусу позволит полностью возобновить работу всех кафе и ресторанов в столице через неделю, передает РИА "Новости".

Экономика В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%). 15

Фигурное катание Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.

Политика Парламент Армении одобрил арест лидера оппозиции Большинство депутатов во вторник проголосовали за удовлетворение ходатайства генерального прокурора Армении Артура Давтяна об аресте депутата парламента, лидера оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. 12

Происшествия СК возбудил дело из-за столкновения двух самолетов в Пулково Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело после касательного столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково.

Политика Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля. 670

Общество Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене Учёному, президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, пишет 15 июня «Интерфакс», ссылаясь на адвоката учёного Ивана Павлова. 1,3K

Авто Ferrari готовит к Шпильбергу доработанную машину Ferrari готовит к этапу в Шпильберге новый аэродинамический обвес для SF1000 с большей прижимной силой, новую коробку передач и новую версию силовой установки. 1

Происшествия Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте. 20

Экономика Рано радоваться: сегодня в Сенате выступит Пауэлл Рынки осторожны в преддверии выступления Пауэлла в Сенате во вторник с докладом по ДКП Доллар упал во вторник, а более рискованные валюты выросли, так как Федеральный резерв США анонсировал старт программы покупки корпоративных облигаций, в то время как новости о возможном увеличении бюджетного стимулирования помогли укрепить настроения инвесторов.

Общество Все заместители главреда «Ведомостей» заявили об увольнении Все пять заместителей главного редактора газеты «Ведомости» объявили об увольнении в связи с назначением на пост главного редактора Андрея Шмарова. 319

Политика В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. 1,1K

Шоу-бизнес Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram. 6

Общество СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.

Игры На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5 Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него. 4

Происшествия В Париже на протестах медиков начались беспорядки В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".