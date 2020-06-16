Экономика
Российская газетаМосковская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета
Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
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с чего всё началось
Московская биржа до конца лета планирует запустить торги иностранными акциями, которые входят в индекс S&P 500, сообщил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин в ходе онлайн-конференции.ТАССвчера в 09:54
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РИА Новости вчера в 17:09
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РИА Новости вчера в 02:26
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Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
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Названа способствующая богатству россиян привычка
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Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть.
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Ivbg.ru 14 июня в 05:55
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Омск, 15 июня 2020, 08:32 — REGNUM В Омской области за последние сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом.
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На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
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Коммерсантъ вчера в 18:37
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В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
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РБК вчера в 09:09