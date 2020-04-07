Общество
Эхо МосквыМосковская мэрия закупит бордюры еще на 16 миллиардов рублей
Московская мэрия закупит бордюры еще на 16 миллиардов рублей. Об этом стало известно изданию "Медуза". Ранее уже было выделено 3 миллиарда.
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У миллиардных госконтрактов на поставку бордюров в Москве может быть один бенефициар
Московская газета08:12
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Общество
Путин в третий раз обратился к россиянам
Владимир Путин на совещании с главами регионов обратился к россиянам и рассказал об изменениях в стране.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Общество
Путин поручил автоматически начислять пособия безработным
Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года пособия по безработице в течение апреля, мая и июня будут выплачиваться автоматически по верхней планке, которая будет рассчитана в размере МРОТ.
Политика
Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Кино
«Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном получит продолжение
Фильм «Джуманджи» в новой версии получит продолжение. Проект пока что не будет в производстве из-за пандемии коронавируса.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Авто
Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Армия и оружие
Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе
Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Здоровье
В Челябинске отделение больницы закрыли на карантин по коронавирусу
Отделение пульмонологии областной клинической больницы №3 в Челябинске закрыто на карантин после того, как тест одного из пациентов на коронавирус оказался положительным.
Происшествия
В Нижегородской области в жилом доме взорвался газовый баллон
В селе Филинское Вачского района Нижегородской области от взрыва газового баллона обрушились перекрытия двухэтажного жилого дома на два подъезда.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Происшествия
СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
Футбол
Рыночная стоимость «Ростова» снизилась на 9 млн евро
Аналогично упали в цене другие российские команды - «Зенит» стал стоить меньше на 41 млн евро (164,6 млн евро), «Краснодар» - на 26,5 млн евро (117,3 млн евро), ЦСКА - на 21,9 млн евро (112 млн евро), «Локомотив» - на 25,2 млн евро (104,3 млн евро), «Спартак» - на 21,7 млн евро (97,3 млн евро).
Общество
Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы
Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы. Сбербанк уделяет особое внимание качеству обслуживания клиентов.
Политика
В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции
Напомним, что цели принять решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней на совещании не ставилось, и доминировала точка зрения, что режим самоизоляции - единственно правильное решение, чтобы разорвать цепочки распространения этой инфекции.
Кино
Каннский кинофестиваль отказался от онлайн-формата
Организаторы откажутся от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Футбол
Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса
35-летнему футболисту поступило предложение от одного из клубов, однако в последний момент переход сорвался из-за нарастающей эпидемии.
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Общество
Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой
Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
Хоккей
Антипин покинет «Магнитку», не согласившись на понижение зарплаты
Функционер отметил, что воспитанники клуба Николай Кулёмин, Егор Яковлев и Григорий Дронов скорее всего пойдут на понижение зарплаты, так как с пониманием отнеслись к ситуации.
Общество
Boeing выявил две новые проблемы в ПО лайнеров 737 MAX
В случае обеих катастроф система безопасности 737 MAX привела к тому, что самолеты автоматически начали терять высоту, однако компания сообщила, что эта и новая проблемы не связаны между собой.
Происшествия
15 приехавших из Крыма украинцев сбежали из обсервации в Херсоне
В Херсонской области сообщают о побеге из обсервации 15-ти украинцев, которые ранее вернулись из Крыма. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
Наука
Обнаружен молекулярный «выключатель» аллергического зуда
Недавно ученые определили белок, который служит «включателем» аллергического зуда, а также рецептор нейронов, с которым он связывается.