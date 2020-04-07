Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыМосковская мэрия закупит бордюры еще на 16 миллиардов рублей

Московская мэрия закупит бордюры еще на 16 миллиардов рублей. Об этом стало известно изданию "Медуза". Ранее уже было выделено 3 миллиарда.
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Власти Москвы решили закупить бордюры на 16 млрд рублей. В мэрии это объяснили попыткой сэкономить

Дождь08:08

Московская мэрия закупит бордюры еще на 16 миллиардов рублей

Эхо Москвы09:02

Власти Москвы решили закупить бордюры еще на 16 млрд рублей; в мэрии это объяснили попыткой сэкономить

Медиазона07:28

У миллиардных госконтрактов на поставку бордюров в Москве может быть один бенефициар

Московская газета08:12

Мэрия Москвы решила потратить 3,2 миллиарда рублей на бордюры. Их будет поставлять доверенное лицо Собянина и Путина

Новая газетавчера в 13:39

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Моя Москва.онлайнвчера в 12:44

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 10:21
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Общество

Путин в третий раз обратился к россиянам

Владимир Путин на совещании с главами регионов обратился к россиянам и рассказал об изменениях в стране.
Утро.ru 08:54
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Происшествия

Защита бывшего главы СК Москвы Дрыманова нашла ошибку в приговоре

Интерфакс 08:13
Общество

Путин поручил автоматически начислять пособия безработным

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года пособия по безработице в течение апреля, мая и июня будут выплачиваться автоматически по верхней планке, которая будет рассчитана в размере МРОТ.
Pro Город Самара 09:05
Политика

Владимир Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами

Глава государства напомнил, что Россия выдержала набеги печенегов и половцев, и коронавирус она тоже преодолеет.
Плюс один +1 09:19
Кино

«Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном получит продолжение

Фильм «Джуманджи» в новой версии получит продолжение. Проект пока что не будет в производстве из-за пандемии коронавируса.
News.ru 09:36
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова из партии и потребовала уволить его с должности замминистра.
BFM.ru 05:49
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Авто

Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
МонаВиста 01:56
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Армия и оружие

Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе

Военные проконтролировали ситуацию на участке М4. Россия и Турция провели третье совместное патрулирование в Идлибе.
Piter.tv 05:44
Здоровье

В Челябинске отделение больницы закрыли на карантин по коронавирусу

Отделение пульмонологии областной клинической больницы №3 в Челябинске закрыто на карантин после того, как тест одного из пациентов на коронавирус оказался положительным.
URA.Ru 10:42
Происшествия

В Нижегородской области в жилом доме взорвался газовый баллон

В селе Филинское Вачского района Нижегородской области от взрыва газового баллона обрушились перекрытия двухэтажного жилого дома на два подъезда.
Ведомости вчера в 21:07
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Футбол

Рыночная стоимость «Ростова» снизилась на 9 млн евро

Аналогично упали в цене другие российские команды - «Зенит» стал стоить меньше на 41 млн евро (164,6 млн евро), «Краснодар» - на 26,5 млн евро (117,3 млн евро), ЦСКА - на 21,9 млн евро (112 млн евро), «Локомотив» - на 25,2 млн евро (104,3 млн евро), «Спартак» - на 21,7 млн евро (97,3 млн евро).
Панорама Ростова-на-Дону 10:32
Общество

Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы

Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы. Сбербанк уделяет особое внимание качеству обслуживания клиентов.
Вести.Ru 10:47
Политика

В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции

Напомним, что цели принять решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней на совещании не ставилось, и доминировала точка зрения, что режим самоизоляции - единственно правильное решение, чтобы разорвать цепочки распространения этой инфекции.
Российская газета 10:36
Кино

Каннский кинофестиваль отказался от онлайн-формата

Организаторы откажутся от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
News.ru 09:13
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru вчера в 07:27
Футбол

Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса

35-летнему футболисту поступило предложение от одного из клубов, однако в последний момент переход сорвался из-за нарастающей эпидемии.
Soccer.ru 08:24
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

Мэр Южно-Курильска извинился за пошлое видео со своей подчинённой

Мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко, пристававший к своей помощнице во время онлайн-совещания, оправдался за своё непристойное поведение.
News.ru 09:14
Хоккей

Антипин покинет «Магнитку», не согласившись на понижение зарплаты

Функционер отметил, что воспитанники клуба Николай Кулёмин, Егор Яковлев и Григорий Дронов скорее всего пойдут на понижение зарплаты, так как с пониманием отнеслись к ситуации.
Metaratings 10:35
Общество

Boeing выявил две новые проблемы в ПО лайнеров 737 MAX

В случае обеих катастроф система безопасности 737 MAX привела к тому, что самолеты автоматически начали терять высоту, однако компания сообщила, что эта и новая проблемы не связаны между собой.
Интерфакс 09:39
Происшествия

15 приехавших из Крыма украинцев сбежали из обсервации в Херсоне

В Херсонской области сообщают о побеге из обсервации 15-ти украинцев, которые ранее вернулись из Крыма. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Московский Комсомолец 06:48
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском 09:11
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире (203 миллиметра).
РИА Новости 06 апреля в 20:19
Наука

Обнаружен молекулярный «выключатель» аллергического зуда

Недавно ученые определили белок, который служит «включателем» аллергического зуда, а также рецептор нейронов, с которым он связывается.
Naked Science 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
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