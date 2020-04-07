Московская мэрия закупит бордюры еще на 16 миллиардов рублей. Об этом стало известно изданию "Медуза". Ранее уже было выделено 3 миллиарда.

Московская мэрия закупит бордюры еще на 16 миллиардов рублей

Общество Путин в третий раз обратился к россиянам Владимир Путин на совещании с главами регионов обратился к россиянам и рассказал об изменениях в стране.

Общество Путин поручил автоматически начислять пособия безработным Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года пособия по безработице в течение апреля, мая и июня будут выплачиваться автоматически по верхней планке, которая будет рассчитана в размере МРОТ.

Кино «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном получит продолжение Фильм «Джуманджи» в новой версии получит продолжение. Проект пока что не будет в производстве из-за пандемии коронавируса.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Общество Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шоу-бизнес Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.

Здоровье В Челябинске отделение больницы закрыли на карантин по коронавирусу Отделение пульмонологии областной клинической больницы №3 в Челябинске закрыто на карантин после того, как тест одного из пациентов на коронавирус оказался положительным.

Происшествия В Нижегородской области в жилом доме взорвался газовый баллон В селе Филинское Вачского района Нижегородской области от взрыва газового баллона обрушились перекрытия двухэтажного жилого дома на два подъезда.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Футбол Рыночная стоимость «Ростова» снизилась на 9 млн евро Аналогично упали в цене другие российские команды - «Зенит» стал стоить меньше на 41 млн евро (164,6 млн евро), «Краснодар» - на 26,5 млн евро (117,3 млн евро), ЦСКА - на 21,9 млн евро (112 млн евро), «Локомотив» - на 25,2 млн евро (104,3 млн евро), «Спартак» - на 21,7 млн евро (97,3 млн евро).

Политика В Кремле назвали возможный срок эффекта от самоизоляции Напомним, что цели принять решение о продлении или сокращении режима нерабочих дней на совещании не ставилось, и доминировала точка зрения, что режим самоизоляции - единственно правильное решение, чтобы разорвать цепочки распространения этой инфекции.

Кино Каннский кинофестиваль отказался от онлайн-формата Организаторы откажутся от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Экономика Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20% Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.

Хоккей Антипин покинет «Магнитку», не согласившись на понижение зарплаты Функционер отметил, что воспитанники клуба Николай Кулёмин, Егор Яковлев и Григорий Дронов скорее всего пойдут на понижение зарплаты, так как с пониманием отнеслись к ситуации.

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